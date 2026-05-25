Final de ‘La casa de los famosos 3’: se revelaron los 4 jefes de campaña

Después de 21 semanas de estrategias, alianzas, discusiones y momentos que llamaron la atención en redes sociales, La casa de los famosos Colombia 3 ya definió a sus cuatro grandes finalistas. Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juanda Caribe y Valentino Lázaro lograron llegar a la última etapa del reality del Canal RCN y ahora se preparan para disputar el millonario premio de 400 millones de pesos.

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Con la recta final cada vez más cerca, la producción también reveló quiénes serán los jefes de campaña de cada participante, una dinámica que ya se ha convertido en una de las más comentadas por los seguidores del formato.

Estos acompañantes tendrán la misión de convencer al público de apoyar a su candidato y sumar la mayor cantidad de votos posibles antes de la gran final.

Los elegidos para asumir este papel son exparticipantes de la misma temporada, personas con las que los finalistas construyeron amistades, alianzas y vínculos dentro de la competencia. Precisamente por esa cercanía, muchos consideran que sus campañas podrían ser determinantes en el resultado definitivo.

En el caso de Alejandro Estrada, la encargada de liderar su campaña será Alexa Torrex. Durante el programa ambos demostraron tener una relación cercana y, en varios momentos, se apoyaron mutuamente dentro de la convivencia. Alexa tendrá la responsabilidad de mover a los seguidores del actor y fortalecer su imagen de cara a la votación final.

Por su parte, Tebi Bernal contará con el respaldo de Sofía Jaramillo, una de las participantes que más afinidad mostró con él durante la temporada. Su elección generó comentarios positivos entre los fanáticos del reality.

Otro de los nombres que llamó la atención fue el de Nicolás Arrieta, quien será el jefe de campaña de Valentino Lázaro. El creador de contenido y el finalista compartieron varios momentos importantes dentro de la casa, por lo que muchos seguidores consideran que Nicolás conoce perfectamente las fortalezas de Valentino y sabrá cómo conectar con el público.

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Mientras tanto, Juanda Caribe tendrá como aliada a Mariana Zapata, una de las participantes más recordadas de esta edición. Su amistad dentro de la competencia fue evidente desde el inicio, por lo que su presencia en esta etapa final promete dar mucho de qué hablar entre los seguidores del programa.

La dinámica de los jefes de campaña no solo busca apoyar a los finalistas, sino también reactivar el interés del público en los últimos días de competencia. Cada uno deberá crear contenido, participar en entrevistas, mover comunidades digitales y defender a su candidato frente a las críticas y opiniones que suelen surgir en esta fase definitiva.