La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía volvió a generar conversación en las redes sociales, pues recientemente, la periodista internacional Mandy Fridmann reveló un detalle que ha despertado todo tipo de reacciones entre los seguidores del exfutbolista.

Según comentó la comunicadora en el programa Tal Cual Sin Filtro, la pareja estaría considerando dar un paso importante en su relación y formar una familia.

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La información fue compartida en Las Top News, una sección del reconocido formato de entretenimiento, donde Fridmann aseguró que Piqué y Clara habrían tomado decisiones importantes durante un reciente viaje romántico a Europa. De acuerdo con la periodista, la pareja estuvo en Venecia celebrando su cuarto aniversario juntos, una fecha que también volvió a generar comentarios sobre el inicio de su romance.

“Milan y Sasha podrían tener pronto un hermanito y no de Shakira (...) Piqué y Clara Chía estuvieron la semana pasada en Venecia festejando los cuatro años juntos, su cuarto aniversario. Ahí saquen cuentas de cuándo empezaron. Festejaron los 4 años y ellos habrían… y lo voy a poner en ‘habrían’ porque no tengo el papelito, pero es cien por ciento... congelado embriones hace un año”, expresó Mandy Fridmann durante la emisión.

Foto: EUROPA PRESS

Las declaraciones rápidamente tomaron fuerza en redes sociales y medios internacionales, generando conversación entre las personas que han seguido la polémica del empresario y Shakira.

Aunque hasta el momento ni el español ni Clara Chía se han pronunciado públicamente sobre el tema, las palabras de la periodista encendieron las especulaciones sobre un posible embarazo en el futuro cercano.

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Fridmann también aseguró que la decisión de congelar embriones haría parte de un proyecto de vida que la pareja habría venido planeando desde hace algún tiempo. Según explicó, el reciente viaje a Venecia habría servido para confirmar que ambos quieren avanzar en esa idea.

“Esto es un proyecto y en este viaje del aniversario habrían decidido que ese proyecto se convierta en un hecho y en el 2026, o sea, este año, podrían estar anunciando que viene un hermanito para Milan y Sasha”, agregó la periodista.