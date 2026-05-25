“Dios mío, llévatela”: Claudia Palacios relató el impacto emocional del alzhéimer de su madre y cómo vive su proceso de duelo

La reconocida periodista y presentadora colombiana Claudia Palacios compartió un detallado testimonio sobre el proceso que vivió junto a su madre, María Teresa Giraldo, quien padeció alzhéimer durante 13 años hasta su fallecimiento en mayo de 2025. A propósito del lanzamiento de su cuarto libro, titulado Hola, mami… Quihubo, mija, la comunicadora abordó públicamente el desgaste emocional, los dilemas familiares en torno a la salud de su madre y la realidad que afrontan los cuidadores de pacientes con enfermedades neurodegenerativas.

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En declaraciones concedidas al programa de entretenimiento La Red, de Caracol Televisión, Claudia Palacios explicó que la obra literaria compila escritos que nacieron durante las distintas etapas de la enfermedad de su madre.

Según detalló la comunicadora, este escrito reflejó un momento de crisis derivado del cansancio extremo acumulado tras casi una década de acompañamiento continuo. Palacios describió dicho sentimiento como una paradoja, argumentando que la intención no radica en el deseo de perder al ser querido, sino en la necesidad de que cese el sufrimiento asociado al deterioro progresivo de la salud. La reacción de los lectores evidenció que el desgaste y la culpa son factores comunes entre quienes asumen el rol de cuidadores principales.

“Cuando mi mamá ya llevaba por ahí unos 9 años enferma, sentí la necesidad de decir en una columna cómo me sentía. (…) Era lo que yo deseaba, que mi mamá por fin pudiera descansar”, manifestó Palacios, agregando que el texto visibilizó un debate pocas veces abordado en el entorno social y familiar.

La autora relató que el avance del alzhéimer transformó por completo la dinámica familiar y la comunicación con su madre, quien perdió el habla en una etapa temprana del diagnóstico. “Yo sí, desde el momento uno en que eso empezó a pasar, yo dije: ‘Dios mío, llévatela’”, contó la periodista.

El libro reúne 60 conversaciones breves que transitan desde los primeros síntomas perceptibles hasta el periodo de silencio y desconexión progresiva de María Teresa Giraldo, incluyendo reflexiones posteriores a su deceso.

Durante la entrevista, Palacios también expuso las diferencias que surgieron entre ella y sus hermanos respecto al manejo de la etapa final de la enfermedad. En particular, se refirió a la posibilidad de considerar la eutanasia tras los fallos de la Corte Constitucional que flexibilizaron los requisitos en Colombia. Sin embargo, aclaró que la falta de un documento previo impidió avanzar en esa dirección.

“Debe haber dejado un consentimiento informado por escrito, y mi mamá, pues, no lo había dejado, y tampoco teníamos con mis hermanos un acuerdo sobre eso”, puntualizó la periodista, señalando cómo los vacíos de previsión legal complican la toma de decisiones médicas en el núcleo familiar.

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De acuerdo con la comunicadora, el propósito de Hola, mami… Quihubo, mija trasciende el relato autobiográfico, pues busca consolidarse como una herramienta de apoyo para familias en situaciones similares. Para ello, el volumen intercala las memorias personales con tres entrevistas en profundidad orientadas a ofrecer pautas sobre el manejo de patologías degenerativas.

Palacios concluyó su intervención describiendo la experiencia como una profunda “prueba de humanidad” e instó a los ciudadanos a informarse y dialogar abiertamente sobre el envejecimiento, la enfermedad y el fallecimiento, etapas naturales que suelen evitarse en las conversaciones cotidianas.