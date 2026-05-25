Así respondió Petro cuando le preguntaron si tenía pareja y dejó a la vista si está enamorado: “Déjame en puntos suspensivos”

El presidente Gustavo Petro volvió a generar conversación en el país tras las declaraciones que entregó recientemente durante una entrevista en el pódcast Me vale, conducido por Eva Rey.

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A lo largo de la conversación, el mandatario abordó distintos aspectos relacionados con su vida pública y personal, dejando opiniones sobre el rumbo de su gobierno, los momentos que considera más importantes de su administración y algunos episodios ligados a su vida sentimental.

Durante el diálogo, Petro también se refirió al panorama político y electoral que atraviesa Colombia de cara a las elecciones presidenciales de 2026. No obstante, evitó profundizar en varios temas debido a las restricciones legales que existen para los funcionarios públicos en medio de procesos electorales.

Las declaraciones del jefe de Estado rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios y sectores políticos reaccionaron tanto a sus comentarios sobre el país como a las referencias personales que hizo durante la entrevista.

Uno de los puntos que más causó curiosidad fue el de su ámbito amoroso, ya que la periodista española quiso indagar al respecto. Eva Rey no dudó en preguntarle si estaba enamorado, ya que se le notaba distinto.

La presentadora habló sobre cómo el mandatario definiría su vida tras salir del poder, intentando saber si se casaría, pues tenía conocimiento de que andaba enamorado. El jefe de Estado se mostró pensativo, dando una respuesta particular.

Gustavo Petro no quiso entrar en detalles, soltando palabras indirectas sobre este aspecto de su vida personal. El presidente no dudó en responder, pese a la insistencia por saber si tenía pareja en la actualidad.

Gustavo Petro: Déjame en puntos suspensivos, defino mi vida.

Eva Rey: Ay, pero estamos enamorados, qué bonito.

Gustavo Petro: Yo siempre he estado enamorado.

Eva Rey: Me lo dijo tu exmujer.

Gustavo Petro: Yo siempre he estado enamorado. Si uno no está enamorado, no logra resistir lo que es una lucha social de décadas de existencia.

Eva Rey: Por eso, pero estás enamorado... eso es bonito. Ya nos la presentarás algún día.

Gustavo Petro: Siempre he estado enamorado.

Eva Rey: ¿Es más joven que tú?

Gustavo Petro: ¡Ay, Dios mío!

Eva Rey: ¿Es más guapa? Yo te veo muy bien, te he dicho que te veo más delgado, eso es porque te está haciendo buen mantenimiento.

Gustavo Petro: No, estas son las inclemencias de la vida.