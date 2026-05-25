Carlos Caicedo, denunciado por presunto acoso sexual, se suma a la campaña de Iván Cepeda

El exgobernador de Magdalena, Carlos Caciedo, declinó su candidatura presidencial a seis días de la primera vuelta. Y se adhirió a la aspiración de Iván Cepeda.

El anuncio lo hizo este lunes, 25 de mayo, en una conferencia de prensa junto al candidato del Pacto Histórico.

“Los cambios que se emprendieron tengan profundidad para estos próximos cuatro años. Nos une con Iván Cepeda y lo que él representa: años de lucha conjunta por buscar que en nuestro país las mayorías tengan la dignidad que merecen, en particular, al acceso a los derechos fundamentales”, dijo.

Iván Cepeda y Carlos Caicedo. Foto: Campaña de Iván Cepeda.

Y añadió: “Colombia necesita un proyecto que garantice la generación de riqueza, empleo digno y una distribución más equitativa para las mayorías. Por eso, una profunda reforma agraria integral y el respaldo a la clase trabajadora que vive en la informalidad son apuestas fundamentales”.

Caicedo, realmente, nunca marcó bien en las encuestas, aunque buscó varias alianzas y coaliciones, entre ellas las que adelantó, en su momento, con el exministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes.

El exgobernador aterrizó en la campaña presidencial de Iván Cepeda meses después de que el candidato del Pacto Histórico le ofreciera unirse a su aspiración y no aceptara. Al contrario, Caicedo, en su momento, lanzó fuertes críticas contra Gustavo Petro y la forma como gobernó a Colombia. En diciembre de 2025, lo señaló de “enterrar la izquierda en el país”.

Iván Cepeda y Carlos Caciedo. Foto: Campaña Iván Cepeda.

Ambos protagonizaron una ruptura en la izquierda del país, pero al final, Caicedo terminó en los brazos del candidato petrista.

El exgobernador de Magdalena es investigado por supuesto acoso sexual, un escándalo que, sin duda, le generó un coletazo a su campaña presidencial.

La denuncia fue revelada por La FM, que reveló chats entre quienes serían las víctimas y el exgobernador Caicedo. Allí, según las evidencias, él les hace presuntas insinuaciones de tipo sexual para poder “escalar” en los cargos a las mujeres.

Iván Cepeda, Gustavo Petro y Carlos Caicedo. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: PRESIDENCIA/FOTO3: SEMANA.

“Fue un momento complicado, complejo, porque la única forma de poder escalar dentro del movimiento y de poder escalar a nivel laboral era acceder a las pretensiones que él en su momento nos pedía. En reuniones que se hacían en hoteles muy representativos de la ciudad, él señalaba en qué habitación estaba, nos pedía que subiéramos; en mi caso, que estaba en tal habitación, que de esa manera podía escalar mucho más rápido dentro de la Gobernación o de la entidad, en mejores cargos si accedía a estar a solas con él”, contó una de las mujeres a la estación radial.

La supuesta víctima, según contó, rechazó el ofrecimiento. “Yo le dije que no, que yo iba a escalar dentro de la Gobernación por mi capacidad profesional, por el tema laboral, pero no accediendo a esos caprichos o a esas insinuaciones de él”, expresó.

“En ese momento, yo estaba aspirando a un cargo directivo. Al no acceder a esas pretensiones de él, simplemente me quedé como contratista. Pero de los doce meses del año, en mi caso solamente pude cobrar como cinco o seis meses, porque los otros meses regalé mi trabajo esperando ser tenida en cuenta, pero no. Desafortunadamente pasó de esa manera”, remató.