Así reaccionó Petro cuando le preguntaron si creía que Iván Cepeda podía ganar las elecciones 2026

El presidente Gustavo Petro sorprendió en las últimas horas con las declaraciones que entregó durante una entrevista en el pódcast Me vale, de Eva Rey.

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El mandatario habló de todo: su gobierno, qué ha sido lo mejor de su administración, su vida amorosa y un poco del panorama electoral, aunque sin hacerlo muy de fondo debido a que la ley se lo prohíbe.

Una de las cosas que más llamó la atención fue cuando le preguntaron si creía que volvería a ganar unas elecciones. Petro, muy a su manera y confiado, sostuvo que estaba más que seguro de que se llevaría la victoria.

“En este momento si yo pudiera reelegirme, yo hubiera ganado, y no estaría Iván Cepeda porque me estaría ayudando”, dijo.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa

El presidente dejó en claro que por su cabeza nunca pasó intentar una reelección o si quiera promoverla. “Nunca presentamos ningún artículo que tuviera eso”, comentó.

No obstante, explicó que sí hubo gente que en su momento se lo dijo e insinuó, pero siempre dudó en la idea de estar otros cuatro años en la Casa de Nariño.

Otro de los puntos que llamó la atención fue la reacción de Petro cuando lo cuestionaron sobre la probabilidad de que Iván Cepeda gane las elecciones y sea su reemplazo.

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El jefe de Estado recordó que no puede hablar de política, pero se refirió a las recientes encuestas. “Uno mira las encuestas y uno diría que sí”, señaló.

“Pero los que hemos estado en campañas sabemos que ese ‘sí’ se da si no se cometen errores”, añadió.

Petro tampoco contestó si considera que Paloma Valencia podría ganarle en una posible segunda vuelta al candidato del petrismo, aunque afirmó que no está asustado por lo que pueda ser el resultado de los comicios.

Además, indicó que en un posible gobierno de Iván Cepeda muy seguramente le daría algunas opiniones sobre ciertos aspectos que no se deben repetir.