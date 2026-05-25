Luis Alfonso habló de problema que golpeó su vida tras muerte de Yeison Jiménez: “La cosa no era charlando”

Yeison Jiménez se convirtió en una de las figuras más representativas de la música popular colombiana, destacándose por una carrera construida a partir de disciplina, carisma y una voz que logró conectar con millones de personas. El artista, nacido en Manzanares, Caldas, alcanzó gran reconocimiento gracias a canciones que se posicionaron entre las favoritas del público y a una historia de vida marcada por el esfuerzo y la superación.

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A lo largo de los años, el cantante logró consolidarse como uno de los máximos exponentes del género, participando en importantes escenarios nacionales e internacionales. Su estilo interpretativo, acompañado de letras cargadas de sentimiento, le permitió ganarse un lugar especial dentro de la industria musical y entre quienes seguían de cerca su carrera.

Cuatro meses después de su fallecimiento en el accidente aéreo que conmocionó al país, el recuerdo del artista continúa muy presente entre sus fanáticos, familiares y colegas. Las redes sociales siguen llenándose de mensajes, homenajes y publicaciones que resaltan el legado que dejó dentro de la música popular.

Recientemente, Luis Alfonso concedió una entrevista a Los Informantes, de Caracol Televisión, donde habló sobre la pérdida de su gran amigo y compañero de escena, con quien construyó una amistad muy fuerte.

El cantante fue claro en que la muerte de Yeison Jiménez lo afectó considerablemente, llegando a causarle problemas internos y emocionales. De hecho, el intérprete popular mencionó que era paciente psiquiátrico y estaba medicado por temas de ansiedad y ataques de pánico, por lo que esta pérdida volvió a hacer estragos en su salud mental.

En el formato contó cómo lo golpeó esta nueva realidad, llevando a descomponerse bastante.

“Hace muchos años no me daban ataques, y desde que pasó lo de Yeison, yo llegaba a un concierto y estaba la foto de ese mar… me metía unas descompuestas las hijue%&$”, dijo.

En su proceso personal, Luis Alfonso, que fue foco de miradas por tema de su esposa, mencionó que se había comprometido a avanzar y pasar la página, recordando siempre al que fue su amigo.

“Perdí un gallo fino muy hijue&%$, porque con Yeison tuvimos la calidad musical y profesional… La cosa no era charlando”, mencionó.

Por último, el artista reveló que tenía una foto de su colega en un altar, donde también reposan las imágenes de dos familiares que amó siempre.

“Siempre en mis oraciones, en mi altar de mis ánimas benditas del purgatorio lo tengo al lado de mi abuelo, mi padre y mi abuelita”, concluyó.