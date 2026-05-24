Mamá de Yeison Jiménez hizo público el candidato por el que votará en las elecciones 2026; pidió apoyo: “Vamos a estar bien”

El próximo domingo 31 de mayo se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y los candidatos siguen en campaña y ganando apoyo de los ciudadanos.

La última batalla por la primera vuelta: así será la recta final en la pelea por la Presidencia

Recientemente, quien hizo pública su elección y preferencia para llegar a la presidencia fue Luz Mery Galeano, la mamá del fallecido cantante de música popular, Yeison Jiménez, quien murió en un accidente aéreo a inicios de este año, más específicamente el sábado 10 de enero.

Durante una actividad política que fue realizada en Corabastos, Bogotá (Donde trabajó su hijo), y en donde estuvo acompañada de juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Luz Mery dejó claro su apoyo y respaldo a la candidata.

“Es hora de apoyar a las mujeres. O sea, de dejar el machismo y apoyar a las mujeres; somos berracas, echadas para adelante y podemos hacer un mejor país para todos”, dijo inicialmente.

Además, aprovechó el momento para hacerles una invitación a los colombianos para que como ella, respalden a la candidata: “Yo los invito a todos a que apoyen a la doctora Paloma. Yo sé que con ella en la presidencia vamos a estar bien y vamos a apoyarnos entre todos”, añadió.

Las palabras de la mamá del fallecido cantante recibieron apoyo de muchos internautas en redes, en especial de las mujeres: “Mujer apoya a mujer”; “Mujeres unidas por nuestro país, a Colombia la sacamos adelante”; “Muy bien, vamos por ella”.

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Sin embargo, otras personas afirmaron que la política no tiene nada que ver con el género, y dejaron claras las diferencias con la postura de la mamá del ‘Aventurero’, intérprete de canciones como Ya no mi amor, Tengo ganas, Ni tengo ni necesito, Vete, MLP, Sublime mujer, Hasta la madre, entre otras.

“¿Qué tiene que ver el machismo aquí?“; ”La política no es asunto de elegir un género, es cuestión de comprender si sus propuestas son viables"; “Es triste que la gente piense que es problema de género”; “Pero Yei no decía eso en vida”; “Soy mujer, pero Paloma no me representa”, fueron algunos de los comentarios de los internautas en diferentes plataformas.