Millonarios disputó este sábado la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Colombia frente a Boyacá Chicó en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

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El encuentro estuvo marcado por el regreso a las canchas del delantero Radamel Falcao García, quien integró la alineación titular tras superar una lesión en el rostro; sin embargo, el resultado deportivo y una discusión interna entre los futbolistas locales modificaron el panorama del compromiso.

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Inicialmente, ocurrió un incidente en el minuto 88, cuando el conjunto bogotano ganaba dos goles a uno. Tras decretarse un tiro libre a favor de Millonarios, los jugadores Rodrigo Contreras y Sebastián Valencia protagonizaron un altercado en el terreno de juego por la determinación de quién ejecutaría el cobro.

Las imágenes de la transmisión de televisión registraron el momento en que Valencia acomodó el balón, mientras el atacante argentino Contreras intervino alejando la pelota con el pie.

Recientemente, Rodrigo Contreras falló un tiro penal contra Sao Paulo que le podría costar el cupo a la siguiente ronda de Copa Sudamericana a Millonarios. Foto: AFP

La situación requirió la mediación del capitán del equipo, David Macalister Silva, quien intervino para finalizar la disputa entre sus compañeros.

Minutos después de la acción, Boyacá Chicó consiguió la anotación del empate para decretar el 2-2 definitivo, lo que obligó a Millonarios a postergar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Colombia.

El futbolista argentino arrastra cuestionamientos tras haber fallado recientemente un tiro penal en la Copa Sudamericana ante São Paulo en Brasil, jugada que hubiese significado un avance en el torneo continental.

Ⓜ️🐯 Falcao sobre su continuidad o no en Millonarios: “Hay un impedimento muy grande en Colombia, no depende tanto de Millonarios, hay temas extra futbolísticos… por el momento ese estría el último partido en Bogotá (martes)”.https://t.co/ZDPH866AD7 pic.twitter.com/WxqTTZzTsi — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) May 24, 2026

Tras finalizar el partido en la zona mixta, los periodistas abordaron a Falcao García, donde le preguntaron por su futuro en el club embajador, respondiendo que seguramente el próximo martes será su último partido con Millonarios.

El Tigre alegó que su posible salida del club va más allá del tema deportivo, también señalando condiciones personales. Con esa declaración, los hinchas del Embajador cerraron una dolorosa tarde de sábado.

Calendario decisivo

El equipo dirigido por Fabián Bustos afrontará un partido definitorio este martes 26 de mayo a las 5:00 de la tarde, cuando reciba a O’Higgins de Chile en El Campín por el torneo internacional.

Un triunfo o un empate otorgará al club colombiano el acceso directo a la siguiente fase de la competencia, mientras que una derrota causará su eliminación.

Tras este compromiso, la escuadra bogotana deberá medirse contra el Atlético Fútbol Club en el marco de la Copa Colombia para asegurar su presencia en la próxima fase del rentado local.