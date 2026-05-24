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Así fue el más reciente berrinche de Rodrigo Contreras en Millonarios: polémica en El Campín

Millonarios empató 2-2 ante Boyacá Chicó en la Copa Colombia, en un partido marcado por el regreso de Falcao García.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

24 de mayo de 2026 a las 7:22 p. m.
Rodrigo Contreras y Sebastián Valencia protagonizaron bochornoso acto en El Campín.
Rodrigo Contreras y Sebastián Valencia protagonizaron bochornoso acto en El Campín. Foto: Colprensa - Millonarios

Millonarios disputó este sábado la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Colombia frente a Boyacá Chicó en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

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El encuentro estuvo marcado por el regreso a las canchas del delantero Radamel Falcao García, quien integró la alineación titular tras superar una lesión en el rostro; sin embargo, el resultado deportivo y una discusión interna entre los futbolistas locales modificaron el panorama del compromiso.

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Inicialmente, ocurrió un incidente en el minuto 88, cuando el conjunto bogotano ganaba dos goles a uno. Tras decretarse un tiro libre a favor de Millonarios, los jugadores Rodrigo Contreras y Sebastián Valencia protagonizaron un altercado en el terreno de juego por la determinación de quién ejecutaría el cobro.

Las imágenes de la transmisión de televisión registraron el momento en que Valencia acomodó el balón, mientras el atacante argentino Contreras intervino alejando la pelota con el pie.

El delantero argentino #27 de Millonarios, Rodrigo Contreras, falla un tiro penal contra el portero #23 de Sao Paulo, Rafael, durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre Sao Paulo de Brasil y Millonarios de Colombia en el estadio Morumbi en Sao Paulo, Brasil, el 19 de mayo de 2026. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP)
Recientemente, Rodrigo Contreras falló un tiro penal contra Sao Paulo que le podría costar el cupo a la siguiente ronda de Copa Sudamericana a Millonarios. Foto: AFP

La situación requirió la mediación del capitán del equipo, David Macalister Silva, quien intervino para finalizar la disputa entre sus compañeros.

Minutos después de la acción, Boyacá Chicó consiguió la anotación del empate para decretar el 2-2 definitivo, lo que obligó a Millonarios a postergar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Colombia.

El futbolista argentino arrastra cuestionamientos tras haber fallado recientemente un tiro penal en la Copa Sudamericana ante São Paulo en Brasil, jugada que hubiese significado un avance en el torneo continental.

Tras finalizar el partido en la zona mixta, los periodistas abordaron a Falcao García, donde le preguntaron por su futuro en el club embajador, respondiendo que seguramente el próximo martes será su último partido con Millonarios.

El Tigre alegó que su posible salida del club va más allá del tema deportivo, también señalando condiciones personales. Con esa declaración, los hinchas del Embajador cerraron una dolorosa tarde de sábado.

Calendario decisivo

El equipo dirigido por Fabián Bustos afrontará un partido definitorio este martes 26 de mayo a las 5:00 de la tarde, cuando reciba a O’Higgins de Chile en El Campín por el torneo internacional.

Un triunfo o un empate otorgará al club colombiano el acceso directo a la siguiente fase de la competencia, mientras que una derrota causará su eliminación.

Tras este compromiso, la escuadra bogotana deberá medirse contra el Atlético Fútbol Club en el marco de la Copa Colombia para asegurar su presencia en la próxima fase del rentado local.