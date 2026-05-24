Por la fecha 6 del grupo C, Millonarios recibirá a O'Higgins

El duelo entre Millonarios y O'Higgins correspondiente a la fecha 6 del grupo C se disputará en el Campín desde las 17:00 horas, el martes 26 de mayo.

Así llegan Millonarios y O'Higgins

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Millonarios en partidos de la Copa Sudamericana

En su visita anterior, Millonarios empató por 1 con São Paulo. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 6 goles marcados y con 5 en su valla.

Últimos resultados de O'Higgins en partidos de la Copa Sudamericana

A O'Higgins no le alcanzó el marcador y perdió 2 a 3 ante Boston River. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, tiene 6 goles a favor y ha recibido 5 en contra.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 7 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y terminó con un marcador 2-0 a favor de O'Higgins.

Sabiendo que ya tiene en mano el boleto a la Playoffs Octavos de la competencia, Los Azules enfrentan a O'Higgins, cuyo principal objetivo será ganar y lograr la clasificación.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Darío Herrera.

Horario Millonarios y O'Higgins, según país