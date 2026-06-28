Cada vez falta menos para que comience el segundo semestre de la Liga Betplay, en el cual los mejores equipos del fútbol profesional colombiano competirán para conseguir una estrella.

El fichaje extranjero para Millonarios que se conoció en las últimas horas: “En el radar”

Mientras el país centra sus miradas en la Copa Mundial de Fútbol 2026, las administraciones deportivas buscan incorporar jugadores que les ayuden a obtener mejores resultados.

Ese es el caso de Millonarios, que tras un semestre en el cual quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y que no logró ingresar al top 8 del torneo de apertura, busca alcanzar sus objetivos en lo que resta del año.

Por ende, el equipo del técnico argentino Fabián Bustos ya comienza a realizar movimientos en el mercado de fichajes, interesándose en jugadores que puedan aportar positivamente a los embajadores.

El jugador que es primordial conseguir para el conjunto bogotano

Uno de los jugadores que más están sonando para portar la camisa azul es el de Francisco Chaverra, el extremo de 26 años que actualmente porta el uniforme del Independiente Medellín.

El caleño ya sabe lo que significa representar a un equipo bogotano, tras su paso en el Independiente Santa Fe el primer semestre del 2024 por medio de una cesión acordada con La Equidad.

Chaverra fue importante para el eje ofensivo de Santa Fé, gracias a su gran velocidad. En los 28 partidos que disputó con los leones hizo cinco goles y tres asistencias.

Uno de los encuentros más destacados durante su tiempo en el equipo fue contra Engivado, partido en el cual marcó un espectacular golazo con un disparo desde atrás de la línea central, aprovechando que el portero rival se encontraba adelantado.

Tras regresar de la cesión, varios equipos del país estuvieron interesados en el caleño, entre ellos Independiente Medellín, que efectuó la opción de compra. Desde entonces, el jugador ha participado con 14 goles y 12 asistencias durante sus 109 partidos disputados con el poderoso de la montaña.

A pesar de tener un contrato vigente hasta la temporada 2027, Millonarios está en la búsqueda de negociar una compra por Chaverra. Por el momento, los trámites están en avance, pero no hay nada confirmado.

La llegada de Chaverra vendría con la reestructuración de plantilla que Millonarios busca para la próxima temporada. Varios nombres ya estarían saliendo del equipo, como Radamel Falcao, Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Hurtado, Guillermo De Amores, Diego Novoa y Juan Carlos Pereira.