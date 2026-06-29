Daniel Muñoz rompe el silencio: la razón de su suplencia ante Portugal en el Mundial 2026

La selección colombiana de fútbol dejó una gran huella en la fase de grupos del Mundial 2026, tras haber quedado como líder del grupo K con 7 puntos. La tricolor logró esto luego de ganar sus encuentros ante las selecciones de Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

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Pero sin ninguna duda, lo que puso a los cafeteros en la mirada del planeta fue el valioso empate ante la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo, uno de los equipos que para muchos aficionados es candidata a ganar el torneo.

El encuentro entre ambas selecciones dejó un sinfín de emociones, en donde se impuso más el hambre de los colombianos de lograr lo que hubiera sido una hazaña histórica.

No obstante, las atajadas del guardameta Diogo Costa y la anulación de un gol polémico que adelantaba a Colombia dejaron como marcador 0-0.

A pesar del empate, esto bastó para que la tricolor encabezara su grupo, donde ahora se enfrentará a la selección de Ghana este próximo viernes 3 de julio de 2026 a las 8:30 p.m. en el estadio de Kansas, en Estados Unidos.

Una de las mayores novedades en el encuentro entre Colombia y Portugal

A pesar del gran partido que millones de aficionados vivieron, una de las mayores incertidumbres que tuvieron los hinchas de la selección Colombia fue en los cambios de varios jugadores titulares que no comenzaron desde el inicio ante Portugal.

Uno de los más notables fue el de Daniel Muñoz, el lateral derecho, quien ha sido fundamental para la victoria de los cafeteros durante el transcurso del Mundial.

Daniel Muñoz, ha sido el goleador de Colombia en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Eduardo Verdugo

El jugador del Crystal Palace ha sido el responsable de abrir el marcador con Colombia en dos ocasiones durante el torneo; el primero, durante el encuentro ante Uzbekistán, y el segundo, el tanto de la victoria ante la República Democrática del Congo.

Con estos dos goles, Muñoz es por el momento el goleador de la selección Colombia. Una tendencia que ya se había visto antes con la tricolor, donde Yerry Mina también fue el máximo anotador en la edición del Mundial de Rusia 2018.

No obstante, muchos aficionados estuvieron sorprendidos luego de que Muñoz estuviera en el banco de suplentes, siendo reemplazado por el ya experimentado Santiago Arias.

Muñoz da sus declaraciones tras la decisión de Lorenzo

Luego de que transcurriera el encuentro entre Colombia y Portugal, Daniel Muñoz se dirigió a los medios para expresar su opinión ante lo ocurrido, respetando la decisión del técnico Néstor Lorenzo, argumentando que él tendrá sus razones para colocar a Arias.

"El Profe tendrá sus razones, aquí estamos para aportar“, comentó.