James Rodríguez hizo anuncio por el terremoto en Colombia: así puede donar a través de su fundación

Este jueves, 13 de agosto de 2026, llegó el segundo pronunciamiento de James Rodríguez tras el terremoto en Colombia. Antes, el capitán de la Selección había publicado un mensaje en redes sociales.

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Ahora, James hizo un anuncio importante: dejó un enlace, un número y un código QR para que las personas donen por medio de su fundación Colombia Somos Todos.

Rodríguez, además, dejó un extenso mensaje de solidaridad con las víctimas. Afirmó que la situación requiere de acciones concretas, y deseó que todo pueda mejorar en el país:

“Han pasado algunos días desde la catástrofe que afrontamos en nuestro país. Quiero, antes que nada, enviar un mensaje de solidaridad y valor a todos aquellos que hoy, en medio del dolor, siguen batallando sin pausa en esta lucha por la vida.

Para mí, el único camino es nunca desistir. A los organismos de socorro, a los voluntarios y a todos los que están ayudando, de una u otra manera en este difícil momento, quiero darles las gracias. De esta tragedia solo nos queda levantarnos, y ustedes son el verdadero motor para salir adelante.

Se vienen retos inmensos, tanto durante la emergencia como después de ella. Ahí es donde quiero enfocar mi mensaje: debemos levantarnos, pero eso va más allá de las palabras. La etapa de reconstrucción requiere de la manera más organizada y eficiente para volver a ser los mismos”.

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James Rodríguez: “Seré el primero en entregar apoyos”

“No tengo duda de que lo lograremos, porque somos colombianos, somos resilientes, somos berracos. Nada nos va a detener, y por eso, desde mi Fundación Colombia Somos Todos, seré el primero en entregar apoyos importantes para levantar a los damnificados”.

“Hemos decidido canalizar los esfuerzos por medio de especialistas en el restablecimiento, condiciones de vida y reconstrucción, como lo es la corporación Presentes. Es de suma importancia que las ayudas tengan el mayor impacto y que la reconstrucción sea efectiva”.

Finalmente, cerró su intervención con un llamado a compañeros y excompañeros del fútbol que quieran apoyar su causa para la reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto.

¿Cómo donar para el terremoto en Colombia?

A través de la Fundación Colombia Somos Todos, de James Rodríguez, se habilitaron estos códigos QR y un número de teléfono para realizar donaciones:

Número de teléfono habilitado por la Fundación Colombia Somo Todos, de James Rodríguez, para donaciones. Foto: Instagram: @jamesrodriguez10

QR habilitado por la Fundación Colombia Somo Todos, de James Rodríguez, para donaciones. Foto: Instagram: @jamesrodriguez10

James se suma a otros varios jugadores de la Selección Colombia, como Jhon Arias y Luis Díaz, que han habilitado canales para donaciones.