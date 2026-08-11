James Rodríguez despertó interés en Argentina: desde el club dan detalles del acercamiento

Huracán de Argentina quiso fichar a James Rodríguez y las conversaciones fueron oficiales. Sin embargo, el negocio no avanzó debido a la parte económica.

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De hecho, habría sido a principios de este 2026, cuando James Rodríguez finalmente decidió llegar a Minnesota United de la MLS. Allí duró poco y ahora, después del Mundial 2026, está sin club.

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“Ni llegamos a lo económico”

“Hemos llamado hasta a James Rodríguez. Hemos intentado cosas. Se quedó en la MLS, hablé con él, con su agente legal y su agente financiero”, dijo Daniel Vega, secretario técnico de Huracán, en charla con TyC Sports.

Y añadió: “Ni llegamos a lo económico. No estaba dentro de los parámetros que habían marcado los dirigentes, entonces lo cortamos”.

Así las cosas, la llegada de James Rodríguez a Huracán de Argentina quedó descartada por la parte económica. De hecho, el globo se movió y en vez del colombiano, contrató al paraguayo Oscar Romero.

¿Puede volver a abrirse una puerta para James Rodríguez en Huracán? Hasta ahora, sería algo incierto. Todo se da en medio de la incertidumbre por el futuro del capitán de la Selección Colombia.

Eso sí, James Rodríguez conoce de cerca al fútbol argentino, pues se desempeñó en Banfield de ese país al principio de su carrera. Allí fue campeón y quedó en la historia del plantel.

James Rodríguez habló del terremoto

James no fue ajeno a la situación que vive Colombia, debido al devastador terremoto del pasado 10 de agosto. Fue de magnitud 7.4, con epicentro en San José del Palmar.

Aunque se pronunció 24 horas después, Rodríguez dejó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, que despertó todo tipo de comentarios entre la prensa y los aficionados:

“Ya han pasado 24 horas del fuerte terremoto que sorprendió a mi país. La situación es devastadora y triste; me llena de impotencia ver los daños y a los afectados.

“La fuerza de la naturaleza escapa a todo entendimiento, pero sí nos deja un mensaje: levantarnos de los momentos más difíciles depende de nosotros mismos, de darnos la mano los unos a los otros para continuar y de agradecer por la vida y por la oportunidad de respirar.

Comunicado de James Rodríguez tras el terremoto en Colombia. Foto: Instagram @jamesrodriguez10

“Solo nos queda ayudar a quienes hoy necesitan ese pequeño impulso para no desistir. De mi parte, envío toda mi solidaridad y apoyo a todos aquellos que hoy sienten desesperanza. Dios está con ustedes y nunca los abandonará”.