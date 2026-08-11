Horarios confirmados para Santa Fe vs. River Plate por Sudamericana tras terremoto en Colombia: Conmebol oficializó

Debido al terremoto que sacudió a Colombia este lunes, 10 de agosto, las actividades deportivas no pueden seguir su rumbo y deben paralizarse, pues se prioriza la atención y solidaridad con las víctimas del movimiento telúrico. La Conmebol, con programación pendiente en el país, tuvo que reprogramar la serie de Santa Fe vs. River Plate.

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Por la catástrofe natural, el cronograma de la Conmebol para la Copa Sudamericana tuvo que modificarse y el partido de ida tendrá lugar el próximo 19 de agosto. Cabe resaltar que Santa Fe es el único representante del país en el torneo, tras vencer a Caracas de Venezuela en el repechaje, y es el único equipo colombiano que ha conquistado el certamen, tras la corona obtenida en 2015.

Durante el día, tras el terremoto, comenzó a hablarse de la suspensión del partido de ida contra River, que estaba programado para este miércoles, 12 de agosto de 2026, a las 7:30 p. m., en el estadio El Campín de Bogotá. Debido a la afectación natural, el compromiso de Copa Sudamericana fue reprogramado hasta la otra semana.

Santa Fe vs. River Plate era un juego de Copa Sudamericana que se debía jugar el 12 de agosto de 2026 Foto: Getty Images (Diseño Semana)

“Informamos a nuestros hinchas, medios de comunicación y público en general que, en atención al terremoto sufrido hoy en nuestro país, el partido de ida de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana ante River Plate fue suspendido. Anunciaremos, una vez seamos notificados, la nueva fecha del partido”, dijo Santa Fe en un comunicado días atrás.

Nuevas fechas para Santa Fe vs. River Plate

El primer duelo de la llave de octavos de final se jugará el miércoles 19 de agosto, desde las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en el Estadio El Campín de Bogotá. Cabe recordar que Santa Fe abrirá la serie como local ante el conjunto argentino.

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La definición se trasladará una semana después a Buenos Aires. El miércoles 26 de agosto, River Plate recibirá a Santa Fe desde las 21:30 (hora de Argentina) en el Estadio Más Monumental, donde quedará definido el equipo que avanzará a la siguiente instancia.

El vencedor de la eliminatoria conseguirá su lugar en los cuartos de final y continuará en carrera por el título continental. El ganador enfrentará al vencedor de la serie entre Olimpia y Vasco da Gama.

Antes de la ida ante River, Santa Fe tendrá que medirse con Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Medellín, por la quinta fecha de la Liga Betplay, tras el anuncio de la Dimayor de reanudar las actividades desde el viernes 14 de agosto.