Drástica medida de Dimayor con América tras los puntos demandados por Yhormar Hurtado: es oficial y así queda la tabla

Hubo polémica en el fútbol colombiano por el caso de Yhormar Hurtado, tras las reclamaciones por presuntas alineaciones indebidas del lateral derecho en América de Cali. Tanto Boyacá Chicó como Internacional de Bogotá fueron los que alzaron la voz ante la Dimayor y el Comité Disciplinario de la entidad ya tomó una decisión.

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Los equipos demandantes creían que Hurtado habría infringido el reglamento de la Fifa luego de disputar partidos oficiales con tres equipos en una misma temporada: Always Ready de Bolivia, Deportes Tolima y América de Cali.

La primera medida del Comité Disciplinario de la Dimayor fue provisional y suspendió temporalmente a Yhormar Hurtado por un período de siete días sin posibilidad de jugar en las competiciones oficiales del fútbol colombiano. Por esta razón, el jugador no estuvo en el clásico contra Atlético Nacional y ante Once Caldas.

Yhormar Hurtado en su presentación como fichaje de América de Cali. Foto: @AmericadeCali

Pese a esa primera decisión de la Dimayor, los clubes Inter de Bogotá y Boyacá Chicó estaban pidiendo los puntos por escritorio por la alineación indebida del nuevo refuerzo del América. El club vallecaucano fue claro al decir que seguirá ejerciendo los mecanismos de defensa ante las instancias competentes y demostrar que no se ha infringido ningún punto del reglamento.

Dimayor no le quita los puntos al América de Cali

Tras la suspensión provisional y su ausencia durante la semana, Dimayor ya dio su veredicto oficial a través de una resolución en la que explica que América de Cali no cometió ningún acto antirreglamentario en la inscripción de Yhormar Hurtado para la Liga BetPlay.

De esta manera, la tabla de posiciones queda con los 12 puntos de 12 posibles que ha cosechado América en este inicio de temporada, y el club dirigido por David González mantiene el liderato absoluto.

Tabla de la Liga Betplay con América líder Foto: Dimayor

“El Comité concluye que el Club América de Cali S.A. no incurrió en las infracciones previstas en los literales B y D del artículo 83 del Código Disciplinario de la FCF”, dice la resolución de la Dimayor.

El jugador y el club quedan liberados de cualquier tipo de responsabilidad por una “alineación indebida”, y Yhormar Hurtado, quien se convirtió en un fichaje clave del América para este semestre, podrá regresar en la quinta fecha de la Liga ante Fortaleza.

Por otra parte, Inter de Bogotá y Boyacá Chicó quedaron sin posibilidades de sumar los tres puntos por escritorio tras los argumentos presentados ante la Dimayor, aunque podrán apelar la resolución en un plazo de 2 a 5 días hábiles.