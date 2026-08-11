Los dos jugadores que Santa Fe inscribió a última hora: un fichaje y un regreso inesperado

Independiente Santa Fe cerró el mercado de fichajes con dos nuevos inscritos en su plantilla. Estos jugadores estarán próximamente a disposición del cuerpo técnico de Pablo Repetto para disputar Liga BetPlay, Copa Colombia y Copa Sudamericana.

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El primero es Emerson Rivaldo Rodríguez, que llega como nuevo refuerzo desde Ludogorets de Bulgaria. El extremo vallecaucano ya entrenó en la sede de Tenjo y tuvo una extensa conversación con Hugo Rodallega, capitán del cuadro cardenal.

La idea de este fichaje es tener más herramientas para la banda derecha, donde el habitual titular es Jáder Obrian. Cabe recordar que las salidas de Yeicar Perlaza y Edwin Mosquera habían dejado espacio libre para conseguir un nuevo atacante en el mercado.

Emerson Rivaldo ya tuvo experiencia jugando en Bogotá. Es canterano de Millonarios y tiene una decena de goles en la primera división del fútbol profesional colombiano.

El resto de su carrera se ha desarrollado en el exterior con clubes como Santos Laguna (MEX), Inter Miami (USA), Vasco da Gama (BRA) y Ludogorets (BUL), entre otros.

🚨🇨🇴 EMERSON RIVALDO YA ESTÁ EN LA SEDE DEPORTIVA SANTA FE 🇮🇩🦁



📌 25 años

📌 Extremo

📌 Pasó por #Millonarios , #InterMiami 🇺🇸, #SantosLaguna 🇲🇽, #VascoDaGama 🇧🇷, #Ludogorets 🇧🇬 y #BotevPlovdiv 🇧🇬

📌 Viene de jugar 11 partidos y otorgar una asistencia en 2025-26

📌 179… pic.twitter.com/J4lS7VU1nb — Nicolás Cadena (@nicocadena_) August 10, 2026

Ewil Murillo regresa y fue inscrito

La otra novedad en la plantilla de Santa Fe es el volante Ewil Murillo, que había salido en condición de préstamo al Ceará de Brasil pero no superó los exámenes médicos.

“El centrocampista Ewil Murillo, que iba a ser otro fichaje del Ceará para lo que resta de la temporada 2026, finalmente no se unirá al equipo. Esto se debe a que el jugador no superó la evaluación médica realizada por el departamento médico, y el departamento de fútbol decidió no proceder con el fichaje”, informó Globo Esporte.

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Aunque Ewil fue pieza fundamental para el título de la Liga BetPlay en 2025, su protagonismo ha mermado bajo las órdenes de Pablo Repetto y este año no ha sumado minutos oficiales.

Es por eso que no lo habían inscrito y permitieron que saliera a préstamo para Ceará, donde le habían prometido la continuidad que hoy no tiene en Santa Fe.

Ewil Murillo celebrando su gol en la Superliga 2026 contra Junior. Foto: Colprensa

Ewil Murillo regresará en las próximas horas a Bogotá para presentarse a entrenamientos y tratar de ganarse un puesto en los siguientes partidos.

Cabe recordar que Santa Fe tenía su partido de Copa Sudamericana contra River Plate programado para este miércoles; sin embargo, la Conmebol decidió suspenderlo por la situación que atraviesa Colombia a raíz del terremoto de magnitud 7.4.

La nueva fecha sería el miércoles de la próxima semana, es decir, el 19 de agosto, pero todo depende de la evaluación que hagan las autoridades y las conversaciones entre clubes. El partido de Deportes Tolima vs. Independiente del Valle por Copa Libertadores también fue suspendido y está pendiente de la reprogramación.