Hugo Rodallega le respondió directamente a Olé, medio deportivo argentino, luego de que este sacara un polémico post en sus redes sociales con las palabras del capitán de Santa Fe.

Con esto salió Hugo Rodallega tras alcanzar histórica marca de Omar Pérez en Santa Fe

El problema radicaría en que el post lo hicieron de forma cortada, en dos partes, dejando ver primero que Hugol afirmaba una victoria contra River Plate, y luego que el delantero de 41 años resalta la historia del cuadro millonario.

Cabe recordar que Santa Fe jugará los octavos de final de la Copa Sudamericana ante River Plate. La ida se desarrollará el 12 de agosto, en Bogotá, y la vuelta el 19 del mismo mes, en Buenos Aires.

La declaración textual de Rodallega fue así: “Nosotros vamos a enfocarnos en lo de nosotros. Me disculpas que te corte la pregunta, pero es que siento que ustedes a veces generan un poquito de, no sé cómo explicarlo (…) El hecho de que River haya perdido cinco o seis partidos no quiere decir que va a ser fácil para nosotros”.

Y siguió: “No va a ser fácil, hermano. Es River Plate, uno de los equipos más grandes del mundo, hay que entenderlo. Lo vamos a enfrentar cara a cara, mano a mano, pero no va a ser fácil, no lo vamos a ganar fácil. Sí lo vamos a ganar, pero con huevitos”.

Las palabras de Rodallega fueron el pasado 8 de agosto, en zona mixta del estadio El Campín y luego del triunfo de Independiente Santa Fe sobre Boyacá Chicó (2-0) con gol de Hugo incluido.

Rodallega y Fagúndez hablaron sobre River Plate y el duelo que se vendrá por la Copa Sudamericana, dejando en claro que a pesar de la mala actualidad de los argentinos, ellos saben que es un torneo diferente. pic.twitter.com/ZgxxZ35awP — Mundo Cardenal (@Mundo_Cardenal) August 9, 2026

El post que sacó Olé fue citando tan solo dos fragmentos de la larga declaración que entregó Hugo: “A River le vamos a ganar con huevitos”. Al lado, otra imagen con: “Es River, hermano… uno de los equipos más grandes del mundo. Lo vamos a enfrentar mano a mano, pero no lo vamos a ganar fácil”.

🇨🇴 💬 “A RIVER LE VAMOS A GANAR...”



🗣️ Hugo Rodallega, capitán de Independiente Santa Fe, ya palpita el duelo ante el Millonario por los octavos de final de la Copa Sudamericana



El colombiano también analizó el presente del equipo dirigido por Coudet y se mostró confiado de… pic.twitter.com/jQn392Fmj6 — Diario Olé (@DiarioOle) August 9, 2026

Hugo Rodallega a Olé: “Vuelve y juega la novela, 21 años después”

Corría el año 2005, Rodallega era la figura de la Selección Colombia campeona en el Sudamericano Sub-20 2005 y, según el propio Hugo, la prensa argentina tergiversó una declaración suya, insinuando que dijo que era mejor que Lionel Messi.

21 años después, la prensa argentina vuelve a ser centro de polémica por declaraciones de Rodallega. Por eso, el propio jugador de 41 años respondió en el post de Olé, dejándoles un recado.

Vuelve y juega la novela 21 años después



Que bueno volver a verte olé 🤩 — RODA11EGA⚽️#11 (@hugol1120) August 10, 2026

“Vuelve y juega la novela 21 años después. Qué bueno volver a verte, Olé”, escribió Rodallega.