Con esto salió Alfredo Morelos luego de perder con América: destapó qué les dijo Lucas González

Más allá de haber perdido el clásico contra América de Cali, el delantero de Atlético Nacional, Alfredo Morelos, se mostró tranquilo ante la prensa y envió un mensaje de optimismo a la hinchada verdolaga.

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Incluso, a Morelos le indagaron por las indicaciones que constantemente les daba el técnico Lucas González, y el delantero dio detalles de eso que les decía el entrenador.

Con la cabeza en alto, Morelos apuntó al partido del próximo miércoles 12 de agosto, contra Deportivo Cali, por los octavos de final de la Copa BetPlay.

Alfredo Morelos (der.) en el clásico contra América de Cali por la Liga BetPlay 2026-ll. Foto: Colprensa - Jorge Orozco (El País)

Alfredo Morelos: “Lucas constantemente nos está hablando”

Fue en la zona mixta del estadio Pascual Guerrero de Cali, el pasado 9 de agosto, cuando Alfredo Morelos habló de lo que viene para Atlético Nacional, y respondió cuando le preguntaron por lo que constantemente les decía Lucas González en el terreno de juego.

“Cabeza arriba. Yo creo que hicimos un gran partido; por un error nuestro nos cometen ese gol, pero bueno, esto está empezando. Seguimos trabajando de la mano del profe, sabemos que vamos por buen camino, nos faltan muchos partidos y hay que afrontar las cosas de la mejor manera”, arrancó afirmando Morelos.

“Los clásicos siempre son así, hay roce. Nosotros intentamos, luchamos… un error nuestro nos costó el partido, pero jugamos con mucha humildad de la mano del profe Lucas. Sabemos que estamos creando un proceso muy bonito, y vamos por la mentalidad de cada uno. El miércoles tenemos otro partido (vs. Cali) que tenemos que ganar sí o sí”, añadió.

Sobre las indicaciones de Lucas González, dijo: “Constantemente nos está hablando. Son situaciones de partido para que nosotros lleguemos al área, salir con Edwin, que tiene buen pie. Llegamos, luchamos, intentamos, pero no se nos dieron las cosas. Hay que seguir sumando, creando confianza; se vienen lindas cosas. Esto apenas empieza y el proceso va a ser importante para nosotros”.

Hablamos con Jorman Campuzano y Alfredo Morelos de @nacionaloficial en la zona Mixta del Pascual Guerrero en la victoria 1-0 de @AmericadeCali.



Campuzano “tenemos si o si, quedar campeones y jugar la próxima libertadores”



Morelos “tenemos si o si, ganar el miércoles (Vs… pic.twitter.com/JACigxyVR5 — Alfonso Morales Movilla (@PonchoMorales85) August 10, 2026

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¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

Nacional pasa página porque tiene dos partidos muy relevantes por delante. Luego de enfrentar al Cali, el próximo miércoles por la ida en los octavos de Copa, los verdolagas recibirán a Santa Fe, el 15 de agosto, en Medellín.

El juego ante Santa Fe será vital en las aspiraciones de Atlético Nacional, pues aunque tenga partidos pendientes por jugar, un triunfo lo acercaría en su objetivo por entrar al Grupo de los Ocho en la tabla de posiciones. Además, los cardenales arribarán tras enfrentar a River Plate, a mitad de semana, por la ida de la Sudamericana.