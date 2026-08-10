Reabren la vía al Llano tras el fuerte temblor: así está el corredor Bogotá - Villavicencio

Un fuerte temblor enmarcó la mañana de este lunes 10 de agosto en Colombia. A pesar de que el epicentro se presentó en Chocó, el centro del país fue impactado y las autoridades tomaron medidas de precaución para la ciudadanía.

Impresionantes videos muestran impacto del fuerte temblor de 7.4 que azotó a Colombia este 10 de agosto

Cierre total de la vía Bogotá - Villavicencio duró pocos minutos

Coviandina, la concesionaria encargada de este corredor vial, anunció a las 7:49 de la mañana el cierre total de la vía para el actuar de las autoridades.

“A esta hora se realiza el cierre total del corredor vial Bogotá–Villavicencio, con el fin de verificar las condiciones de la infraestructura, tras el sismo registrado en diferentes zonas del país. Esté atento a las indicaciones del personal”, anunció la entidad a través de su cuenta oficial de X.

Por su parte, la ANI también corroboró el anuncio.

Minutos después, exactamente a las 8:15 a.m., las autoridades reportaron normalidad en el corredor vial que dirige de Bogotá al Llano para así restablecer la movilidad de la vía. De acuerdo con el reporte de la ANI y Coviandina, no se presentaron afectaciones en el importante sector de Colombia.

“Luego de verificar las condiciones de seguridad de la infraestructura vial, se restablece la movilidad en el corredor Bogotá–Villavicencio. Transite con precaución y conserve su distancia para evitar siniestros viales”, reportaron las autoridades.

Las autoridades reportan normalidad en el corredor luego del movimiento telúrico y, de acuerdo con los reportes oficiales, no se presentó ninguna afectación en la vía que conecta la capital de la República con el llano colombiano.

El temblor en el Llano

Aunque la ciudadanía en el Meta anunció que se sintió el movimiento telúrico, hasta el momento no se reportan afectaciones en la región.

Rafaela Cortés, la gobernadora del Meta, anunció sus acciones sin reportar consecuencias en el departamento: “Luego del fuerte temblor que se sintió en gran parte del país, estoy en contacto con los alcaldes de los 29 municipios del Meta para revisar directamente la situación en cada territorio”.

“He pedido además una revisión preventiva de la infraestructura estratégica del departamento, especialmente vías, puentes, hospitales, colegios y edificaciones públicas. Seguimos atentos, coordinados y preparados para actuar de inmediato donde sea necesario. La prioridad es proteger la vida y la tranquilidad de nuestra gente”, anunció la gobernadora a través de su cuenta oficial de X.