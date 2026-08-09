Pico y placa en Cali: evite multas con la restricción de movilidad del 10 al 16 de agosto

La ciudad de Cali está lista para comenzar una nueva semana, en donde las autoridades de tránsito impondrán las restricciones de movilidad, entre ellas el tradicional Pico y Placa, que estará presente durante la semana del 10 al 16 de agosto.

La Alcaldía busca mejorar la circulación vehicular en la capital del departamento del Valle del Cauca, de esta manera evitando accidentes viales que puedan presentarse en los distintos puntos viales que hay en la ciudad.

Es por ello que las autoridades de tránsito realizan constantemente un llamado para todos los ciudadanos de Cali, para que se programen con antelación si la restricción de movilidad los termina perjudicando.

En caso de no respetar las normas de tránsito que se encuentran establecidas en la ley, conllevará en sanciones económicas.

Lo mencionado en la Ley 769 de 2002 indica que si un ciudadano transita cuando su vehículo se encuentra en pico y placa, deriva en una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Pico y placa en Cali del 10 al 16 de agosto de 2026

La Secretaría Distrital de Movilidad de Cali ha compartido cómo será el pico y placa en la ciudad de cara al segundo semestre del año 2026, en donde las restricciones de movilidad se realizan con base en el último número que tiene la placa del vehículo.

Teniendo en cuenta este aspecto, el pico y placa para coches particulares para la semana del 10 al 16 de agosto de 2026 será de la siguiente manera:

Este es el pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Lunes 10 de agosto: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0.

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en Martes 11 de agosto: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Miércoles 12 de agosto: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Jueves 13 de agosto: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Viernes 14 de agosto: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Sábado 15 de agosto: no habrá restricción de pico y placa.

no habrá restricción de pico y placa. Domingo 16 de agosto: no habrá restricción de pico y placa.

Cabe mencionar que la medida de restricción de movilidad es solamente aplicada para los carros particulares que transitan por la ciudad de Cali. No obstante, existe una forma de evitarlo y es por medio del pago de la tasa de congestión.

Para poder utilizar esta alternativa, la Secretaría de Movilidad ha informado en sus medios que se debe llevar a cabo un trámite el día anterior hasta las 5:00 p.m.

Con corte al año 2026, los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados de la siguiente manera: