Alejandra Azcárate reaccionó a fotos del cambio físico de Margarita Rosa de Francisco y fue clara con mensaje que le envió

Margarita Rosa de Francisco se ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos del entretenimiento colombiano, gracias a su participación en importantes producciones de televisión y a su trabajo en otros ámbitos, como la presentación y la escritura.

A lo largo de su carrera, la artista caleña ha mantenido una presencia constante en la opinión pública, incluso después de alejarse parcialmente de las pantallas.

Margarita Rosa de Francisco habló de delicado diagnóstico de salud que recibió y mostró decisión que tomó: “Imposibles de soportar”

En la actualidad, las redes sociales se han convertido en uno de sus principales canales de comunicación con el público. A través de estos espacios, comparte experiencias personales, pensamientos y diferentes aspectos de su día a día, que suelen despertar el interés de quienes siguen de cerca su trayectoria.

Recientemente, la actriz volvió a generar conversación entre los internautas al mostrar detalles de un procedimiento estético al que se sometió como parte de sus decisiones personales frente al envejecimiento.

En esta oportunidad, Margarita Rosa retomó el tema mediante una serie de fotografías en las que dejó ver cómo lucía antes de la intervención y cuál fue el resultado. Las imágenes permitieron observar las diferencias en su apariencia y conocer con mayor detalle los cambios que experimentó su rostro.

Una de las personas que decidieron reaccionar fue Alejandra Azcárate, quien dejó unas palabras en el post de Instagram.

Reacción de Alejandra Azcárate al cambio de Margarita Rosa de Francisco

De acuerdo con lo que quedó registrado, la actriz escribió en el clip de la cuenta personal de la famosa, elogiando su antes y después. La comediante indicó que la celebridad siempre se había visto muy “divina”, por lo que le enviaba un mensaje claro y sencillo.

Allí reafirmó que no importaba el cambio físico, ya que en todo momento había lucido hermosa y atractiva.

“Divina siempre. Punto”, mencionó en el comentario, donde sumó bastantes likes de usuarios que siguen a la artista.