Alejandra Azcárate estalló por situación en medio de grave emergencia por terremoto en Colombia y tiró ácido mensaje: “Qué asco”

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió varias regiones de Colombia durante la mañana del pasado lunes, 10 de agosto, provocando alarma entre numerosos ciudadanos. Debido a la intensidad del movimiento, muchas personas optaron por evacuar viviendas, oficinas y establecimientos mientras se evaluaba el panorama.

Rossy Lemos, presentadora de ‘Noticias RCN’, tomó decisión tras devastador terremoto que golpeó a Colombia; hizo llamado: “No podía”

El sismo fue percibido en diferentes zonas del territorio nacional. Luego de los primeros reportes, los organismos de emergencia activaron los protocolos de atención y desplegaron equipos para inspeccionar edificaciones, viviendas y otras estructuras con el objetivo de establecer posibles afectaciones ocasionadas por el fenómeno.

Tras reportarse el desplome de viviendas y estructuras de ciudades como Manizales, Pereira, Buenaventura, Chocó y Cali, muchos recurrieron a señalar al gobierno actual, criticando la gestión de los ministros y el presidente Abelardo De La Espriella.

En redes sociales, diferentes figuras apuntaron al mandatario y su equipo, asegurando que no estaba ejecutando las acciones pertinentes por la emergencia. Allí salieron a flote las defensas de las autoridades, indicando que no era momento para politizar esto.

Una de las que se pronunció fue Alejandra Azcárate, quien no perdió el espacio en su cuenta oficial de X para referirse a todos aquellos que estaban utilizando esta tragedia para polarizar y enviar mensajes llenos de política.

La actriz estalló y mencionó que consideraba muy negativo que se respaldaran estos temas con una catástrofe que había golpeado a las familias y poblaciones enteras.

“Hay que ser muy ruin para usar semejante catástrofe con fines políticos y pullas polarizantes”, dijo.

“¡Qué asco! Afortunadamente, si algo sabemos hacer los colombianos es crecernos en el dolor, así que unidos vamos a repararnos. No hay tiempo que perder, familias enteras hoy lloran sus pérdidas”, agregó.

Esta publicación recogió más de tres mil likes de diferentes usuarios, quienes estuvieron de acuerdo con la famosa en plena coyuntura. Muchos afirmaron que no correspondía señalar en lugar de dar un manejo correcto.