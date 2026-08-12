Horóscopo y predicciones de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026; expuso lo que viene para los 12 signos del zodiaco

La astrología se ha vuelto cada vez más popular y son muchas las personas que recurren a los horóscopos para encontrar alguna orientación sobre lo que podría traerles el día, la semana o hasta el mes.

Horóscopo y cambios el día de hoy, martes 11 de agosto, según Nana Calistar

El amor, el dinero, el trabajo y diferentes aspectos de la vida suelen ser los temas que más interés despiertan entre quienes consultan estas predicciones.

Dentro de las figuras que han logrado destacarse en este mundo está la astróloga mexicana Nana Calistar, quien se ha ganado una amplia audiencia gracias a su particular manera de compartir el horóscopo. Su estilo directo, espontáneo y sin muchos filtros le ha permitido conectar con quienes buscan conocer qué les deparan los astros para cada signo.

Horóscopo de Nana Calistar este miércoles, 12 de agosto de 2026

Aries

“Traes la cabeza llena de proyectos, ideas y metas que sí tienen posibilidades de convertirse en algo importante, pero vas a necesitar dejar de querer hacerlo absolutamente todo por tu cuenta. Tu independencia es admirable hasta que se convierte en terquedad.

Tauro

“Podrías terminar todo el día sintiéndote más cansado de lo normal, con la cabeza llena y el ánimo medio arrastrando la cobija. No todo será tristeza; gran parte vendrá del desgaste de querer resolver demasiadas cosas al tiempo”.

Géminis

“Comienza una etapa en la que varias piezas que parecían atoradas finalmente podrían empezar a moverse. Se aproximan cambios favorables, pero antes podrías atravesar una prueba importante que te obligará a mirar con otros ojos aquello que tienes en casa”.

Cáncer

“Este 12 de agosto de 2026 podría reaparecer una amistad del pasado que en su momento se alejó, te quedó mal o tomó decisiones que terminaron dañando la relación. Ahora podría regresar con la cola entre las patas, buscando conversación, ofreciendo explicaciones intentando recuperar la confianza que alguna vez existió”.

Leo

“Se comienza a mover el gallinero en cuestiones del amor, porque a mediados de este mes podría aparecer una persona nueva que te haga voltear hasta donde no querías. Lo curioso es que este acercamiento podría darse por redes sociales, mediante una reacción, comentario, mensaje aparentemente inocente o una conversación que comenzará”.

Virgo

“Podrías encontrarse con situaciones que al principio parecerán más complicadas de lo que realmente son. No hagas tormentas en vasos de agua ni te pongas a fabricar tragedias antes de tiempo, porque tendrás las herramientas suficientes para resolver lo que aparezca”.

Libra

“Vas a necesitar andar con los ojos bien abiertos porque se marca posibilidad de una caída, golpe o pequeño accidente provocado principalmente por andar con prisas, distraído o queriendo hacer varias cosas al mismo tiempo. Fíjate por dónde caminas, no conduzcas pensando en la inmortalidad del cangrejo y ten especial cuidado al mover objetos pesados o subir y bajar escaleras”.

Escorpio

“Vas a sentir una necesidad muy fuerte de dejar de aplazar aquello que llevas demasiado tiempo queriendo hacer. La vida se está encargando de recordarte que los planes guardados en el cajón no sirven de mucho si nunca les pones fecha”.

Sagitario

“Vas a tener que cuidar bastante la manera en que tratas a quienes realmente han permanecido contigo, porque últimamente podrías estar teniendo más paciencia con desconocidos que con las personas que te quieren de verdad”.

Capricornio

“Tu cuerpo podría comenzar a reclamarte ciertos descuidos que llevas acumulando. Pon especial atención a molestias digestivas, garganta, vías urinarias o síntomas de alguna infección y, si algo persiste o empeora, no quieras jugarle al médico con remedios sacados de cualquier video de internet: busca atención profesional”.

Acuario

“Necesitas revisar con calma hacia dónde estás llevando tu vida, porque podrías estar gastando demasiada energía en asuntos que entretienen mucho pero construyen poco. No significa que estés destinado al fracaso ni mucho menos, sino que ciertas distracciones, decisiones tomadas por impulso o ganas de demostrarle algo a los demás podrían desviarte de objetivos que realmente son importantes para ti”.

Piscis

“Vas a tener que aprender algo que llevas demasiado tiempo posponiendo: ponerte a ti primero sin sentir culpa. Tienes esa costumbre de querer resolver problemas ajenos, escuchar dramas a cualquier hora y convertirte en ambulancia emocional de medio mundo”.