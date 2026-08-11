“Es una tragedia”: Periodista consoló al Alcalde de Pereira tras romper en llanto en vivo en pleno reporte del terremoto

Un hecho emotivo se registró durante el cubrimiento de la emergencia provocada por el fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió distintas regiones de Colombia, cuyo epicentro fue localizado en el departamento del Chocó.

En medio de las transmisiones desde la capital de Risaralda, el corresponsal de Noticias Caracol en la zona, Freddy Gómez, sostuvo un encuentro periodístico con el alcalde local, Mauricio Salazar, que derivó en una muestra espontánea de solidaridad en pantalla.

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El mandatario local se encontraba entregando un balance preliminar de los daños y víctimas en el municipio cuando la magnitud del desastre interrumpió su alocución. El instante, que captó la atención de miles de televidentes, no tardó en difundirse a través de redes.

Durante la entrevista concedida a Noticias Caracol, el alcalde Mauricio Salazar detallaba la crítica situación que enfrenta la capital risaraldense tras el movimiento telúrico. Al referirse al impacto social de la tragedia y a la apremiante necesidad de asistencia por parte de las autoridades centrales, el funcionario no pudo contener las lágrimas.

“Es una tragedia para toda la ciudad, para miles de familias. Por supuesto, necesitamos el apoyo del Gobierno y ahora necesitamos la reconstrucción de la ciudad. Necesitamos al Gobierno. Sigo con la fe puesta en Dios para trabajar por Pereira. Muy duro”, expresó Salazar con voz entrecortada antes de interrumpir sus declaraciones.

Ante el quiebre emocional del mandatario, el periodista Freddy Gómez pausó la dinámica habitual del informe televisivo, dejó de lado el rol técnico e intervino para abrazar al alcalde en un gesto de acompañamiento. La acción fue recibida por la audiencia como un reflejo de la empatía requerida en momentos de crisis comunitaria.

La reacción del corresponsal no pasó desapercibida. Gómez no solo se encontraba cumpliendo con su labor informativa, sino que vive en Pereira y cuenta con su núcleo familiar en el municipio, por lo que experimentó de forma directa las repercusiones de la catástrofe.

#Colombia | El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, rompió en llanto al entregar el balance de afectados por el terremoto que sacudió a Colombia este 10 de agosto de 2026. Durante el reporte, un corresponsal de Noticias Caracol protagonizó un emotivo abrazo de solidaridad con el… pic.twitter.com/UI2xSF3zbb — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 10, 2026

En redes sociales, diversos usuarios destacaron que la actitud de Gómez representó el sentir de una población que intenta asimilar el impacto de la catástrofe.

De acuerdo con las informaciones preliminares reportadas desde el lugar de los hechos, Pereira se ubica entre los puntos con mayores estragos junto a ciudades como Cali y Quibdó. Los balances consolidados de forma inicial señalan que la capital de Risaralda deja un registro oficial de 96 personas fallecidas, 396 heridos y 48 desaparecidos en todo el departamento.

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Las labores de búsqueda, rescate y remoción de escombros continúan en desarrollo con la presencia de la UNGRD, la Cruz Roja y cuerpos de bomberos locales.

Las autoridades nacionales y departamentales mantienen instalados los Puestos de Mando Unificado (PMU) para evaluar el censo definitivo de damnificados y coordinar la llegada de ayudas humanitarias a la zona afectada.