Goleador de Deportivo Pasto sintió la fuerza del terremoto en Colombia: un muro le cayó y tiene lesiones en el rostro

Carlos Daniel Hidalgo, histórico jugador del Deportivo Pasto y máximo goleador en la historia del club con 60 anotaciones, sintió la fuerza del terremoto que sacudió al suroccidente del país en la mañana del lunes, 10 de agosto. Mientras adelantaba una concentración con las divisiones menores del equipo pastuso en Cali, el exjugador sintió la fuerza del movimiento telúrico.

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El Pastuso Hidalgo hizo parte del equipo mundialista de la Selección Colombia Sub-17 en el 2003. Este torneo fue su lanzamiento como una promesa a seguir, pues en la Copa del Mundo de la categoría anotó cinco goles, alcanzó las semifinales y fue una de las revelaciones del certamen. Su carrera profesional lo llevó a clubes como Santa Fe, Independiente Medellín y Sporting de Gijón de España.

Carlos Daniel Hidalgo con Deportivo Pasto Foto: NurPhoto via Getty Images

Ya retirado como jugador profesional, con 40 años de edad, Carlos Daniel hace su trabajo con las categorías menores del Deportivo Pasto. Hidalgo relató cómo fue ese durísimo momento tras el terremoto que dejó a Cali colapsada.

Pasadas unas horas y a un día del movimiento natural de tierra, el país y entidades internacionales se han movilizado para mandar ayudas, insumos, rescatistas y personal de la salud para atender a los damnificados por el desastre en ciudades como Pereira, Cali y Manizales.

Carlos Daniel Hidalgo sufrió lesiones tras el terremoto

Eso sí, el primer reporte del ya entrenador es que los juveniles y demás integrantes del cuerpo técnico que viajaron hasta la capital del Valle del Cauca se encuentran bien. Durante la emergencia y según su relato, un muro le cayó encima y le dejó lesiones en su cabeza y en el rostro.

“Quedó vivo de milagro”: Carlos Daniel Hidalgo, exjugador del Deportivo Pasto y técnico de la Sub-17, resultó herido durante el fuerte sismo en Cali. 🙏⚽️ Su delegación salió ilesa. #Pasto #DeportivoPasto #Cali #Sismo #AlertaNariño pic.twitter.com/4dYSQN7mrr — Alerta Nariño (@AlertaNarino) August 10, 2026

“Estoy vivo de milagro”, dijo Carlos Daniel Hidalgo en su testimonio tras lo ocurrido. El entrenador contó que junto a la delegación sub 17 del Pasto estaba desayunando en el primer piso del hotel, cuando comenzó el terremoto. Le da “gracias a Dios por una nueva oportunidad”, pues prácticamente todo el edificio les cayó en encima.

Carlos Daniel Hidalgo, técnico de la Sub 17 del Deportivo Pasto, sufrió los rigores del terremoto en un hotel de Cali. Foto: Tomada de redes

En las imágenes difundidas en las redes sociales se ve a Hidalgo con raspaduras y hematomas en su rostro por el golpe quye recibió durante el movimiento, pero ya pudo recibir la atención médica necesaria y demás insumos para recuperarse de las heridas. El Deportivo Pasto Sub 17 pudo salir ileso tras la emergencia por el desastre natural.

Comunicado oficial del Deportivo Pasto

“El Club Profesional Deportivo Pasto expresa su solidaridad y acompañamiento a Carlos Daniel Hidalgo, integrante de nuestro cuerpo técnico de divisiones menores, quien resultó afectado por el movimiento sísmico registrado hoy en nuestro país.

“El profesor Hidalgo recibió la atención oportuna, se encuentra fuera de peligro y regresando a la capital nariñense junto a toda la delegación de la categoría Sub-17 que se encontraba en la ciudad de Cali”, dice el comunicado del Deportivo Pasto.