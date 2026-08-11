Santa Fe confirma que quiere comprar a una figura de Atlético Nacional: Eduardo Méndez adelanta la operación

Santa Fe sigue siendo noticia en Colombia debido a los aplazamientos por parte de la Conmebol en la Copa Sudamericana por el terremoto que azotó el suroccidente del país, además de la expectativa que levanta su enfrentamiento con River Plate que le podría dejar en los cuartos de final.

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No solo eso, sino que Santa Fe afronta tres torneos a la vez: Copa Colombia, Copa Sudamericana y Liga BetPlay. Además, según su técnico, el uruguayo Pablo Repetto, el equipo sueña con la ‘triple corona’. La idea del conjunto bogotano es conquistar títulos en los tres frentes que disputa. Serán meses definitivos.

En medio de esa lucha de casi cuatro meses y medio de acá a diciembre, la rotación de nómina comienza a ser fundamental en el esquema de Repetto y ahí estaría la clave de la competencia. En este punto se destaca un futbolista que está a préstamo desde Atlético Nacional y que se ha consolidado en la titular de Santa Fe.

Se trata de Kilian Toscano, quien se ganó un puesto en la titular de Repetto, a tal punto de ganarle el puesto a Yilmar Velásquez y ser considerado una “figura” en medio del plantel santafereño.

Kilian Toscano contra Corinthians Foto: Getty Images

En diálogo con ESPN, el presidente Eduardo Méndez fue claro al decir que lucharán para comprar a Kilian Toscano. Cabe recordar que el volante que llegó a préstamo a Santa Fe en enero pasado con un bajo perfil y siendo descartado en el Atlético Nacional de Diego Arias.

Santa Fe, a la carga por una “figura” de Nacional

En estos meses y con la confianza de Repetto, este jugador pasó de ser alternativa en la suplencia a titular indiscutido. No solo eso, sino que se ha destacado con buenos rendimientos desde la zona media en tándem con Daniel Torres, filtrando pases y siendo fundamental en la zona ofensiva de recuperación.

En sus palabras, Eduardo Méndez dijo que suman esfuerzos para tener a Kilian Toscano como jugador en propiedad y hacer efectiva la opción de compra vigente, que tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2026.

El presidente Eduardo Méndez junto al actual técnico Alfredo Arias. Foto: Independiente Santa Fe. Foto: Foto: Independiente Santa Fe.

“Buscaremos sumar esfuerzos para comprar a Kilian Toscano; es un jugador que nos ha salido muy bien. Hablaremos con Nacional para hacer efectiva esa opción de compra que tenemos”, dijo Eduardo Méndez.

“Ningún equipo de Colombia nos supera en esa línea de volantes”, lanzó Méndez tras exponer el plan con Toscano. Según el presidente, Daniel Torres, Jhojan Torres, el mismo Kilian, Yilmar Velásquez y Ewil Murillo conforman el mejor grupo de primera línea en el fútbol colombiano.