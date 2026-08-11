Santa Fe tiene nuevo arquero tras la lesión de Mosquera Marmolejo: Eduardo Méndez lo hizo oficial

Santa Fe tuvo que moverse rápidamente en pleno cierre del mercado de pases para buscar un cupo adicional en la zona de arqueros debido a la lesión de Andrés Mosquera Marmolejo. La baja de uno de los referentes del club bogotano activó las alarmas y forzó el movimiento del presidente Eduardo Méndez.

James Rodríguez reapareció tras mes y medio en silencio: se pronunció sobre el terremoto en Colombia

Juan Fernando Quintero: presidencia de River Plate hizo pública versión real de su salida

Se creía que Santa Fe iba a cerrar el mercado de pases con solo dos últimas inscripciones, pero el plan cambió drásticamente luego de lo ocurrido el fin de semana pasado con Mosquera Marmolejo, quien tuvo que ser sustituido por Weimar Asprilla durante el partido contra el Boyacá Chicó.

El reporte del departamento médico de Santa Fe informa que Mosquera Marmolejo presenta un desgarro muscular del recto femoral derecho. Este tipo de lesiones podrían recuperarse entre 3 a 4 semanas, aproximadamente, pero depende del grado que se tenga y la ardua recuperación a la que el portero tendrá que ser sometido.

Andrés Mosquera Marmolejo, arquero de Independiente Santa Fe Foto: John Paz

Por esta razón, Santa Fe se movió para tener de vuelta al arquero Juan Daniel Espitia, quien estaba a préstamo desde enero de 2025 en el club Patriotas Boyacá en la segunda división de Colombia. Será el tercer arquero tras encajar 60 partidos, 33 goles y 12 vallas invictas.

Los otros dos jugadores que llegan a Santa Fe

Emerson Rivaldo Rodríguez llega como nuevo refuerzo de Santa Fe proveniente del Ludogorets de Bulgaria. El extremo vallecaucano, canterano de Millonarios, ya entrenó en la sede de Tenjo y tuvo una extensa conversación con Hugo Rodallega, capitán del cuadro cardenal.

El golero de Santa Fe estaba en Patriotas Foto: Prensa Santa Fe

La idea de este fichaje es que el técnico Pablo Repetto tenga más herramientas para la banda derecha, donde el habitual titular es Jáder Obrian tras la salida de Yeicar Perlaza a Atlético Nacional.

Vale resaltar que Emerson Rivaldo ya tuvo experiencia jugando en Bogotá con Millonarios. El resto de su carrera se ha desarrollado en el exterior con clubes como Santos Laguna (MEX), Inter Miami (USA), Vasco da Gama (BRA) y Ludogorets (BUL).

La otra novedad en la plantilla de Santa Fe es el volante Ewil Murillo, quien había salido en condición de préstamo al Ceará de la segunda división de Brasil, pero no superó los exámenes médicos. El presidente Eduardo Méndez confirmó que el volante será inscrito para esta temporada y espera ponerse a punto para volver a la competencia por la titular en el esquema de Pablo Repetto.

Ewil Murillo abrió el marcador en la final vuelta de la Superliga 2026 Foto: Colprensa

Con Espitia, Emerson Rivaldo y Ewil Murillo, Santa Fe cierra su libro de pases para una temporada donde encara la Copa Colombia, Copa Sudamericana y Liga Betplay.