¿Adiós a patios y grúas en Colombia? Así funcionaría la “inmovilización inteligente” que propone Daniel Briceño

Recibir una orden de inmovilización en Colombia implica actualmente la ida del vehículo a patios, el pago de la infracción y costos de grúa y parqueadero. Por lo que el representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, lidera un proyecto de ley en el Congreso de la República que propone cambiar algunos ítems de este procedimiento.

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Específicamente, la iniciativa de Briceño busca eliminar el actual esquema de patios y grúas, y reemplazarlo por un mecanismo que denominó “inmovilización inteligente”.

La “inmovilización inteligente”

Esta nueva estrategia consiste en que el vehículo sancionado no sea trasladado físicamente a un patio y, de acuerdo con la explicación del congresista, que los propietarios podrían llevar sus vehículos a un parqueadero propio, restringiendo la circulación del mismo.

Así, el automóvil o la motocicleta permanecerían bajo custodia del propietario, pero no podrían utilizarse durante el periodo establecido por la sanción.

Los patios se eliminarían. Foto: Secretaría de Movilidad - API

Esto está justificado en las demoras y los costos adicionales que incluye este modelo, según ha alegado Briceño. Cuando el congresista anunció la radicación de la iniciativa, aseguró que busca acabar el modelo de patios y grúas que, según su posición, se convirtió en un problema para los conductores.

Ahora bien, en la actualidad, los artículos 125 y 127 de la Ley 769 de 2025 del Código Nacional de Tránsito ya permiten que, cuando una infracción genera la inmovilización, el vehículo pueda ser trasladado a un parqueadero autorizado y que el propietario cumpla las condiciones necesarias para recuperarlo, además de asumir los costos correspondientes.

Sin embargo, la aplicación de esta excepción es un hecho tradicionalmente aislado, por lo que la iniciativa de Briceño no sería un giro radical en el sistema, aunque sí significaría un gran cambio en el mismo, ya que eliminaría definitivamente los patios de Colombia.

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La iniciativa de Briceño también propone que las grúas sean eliminadas de esta ecuación de inmovilización, siendo reemplazadas por una restricción de circulación que no implicaría la participación de las autoridades, pues estaría en el propietario acatar la sanción.

Este proyecto de ley apenas se radicó, por lo que tiene que pasar por una serie de debates en el Congreso para que se convierta en realidad; sin embargo, marca el inicio de cambios de un sistema que ya es transformado en diferentes instancias. Así ha sido en Bogotá, donde la Alcaldía ya ha implementado modificaciones tecnológicas en el trámite para sacar de los patios los vehículos inmovilizados.