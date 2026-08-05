Daniel Briceño destapa supuestas intenciones reales de Petro tras hablar de “Abelardo, el breve”

Daniel Briceño, senador, habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista, el congresista se refirió a lo dicho por el presidente saliente, Gustavo Petro. El jefe de Estado, durante una convocatoria en una plaza pública de Soacha (Cundinamarca), dijo que el Gobierno de Abelardo De La Espriella, que asume este 7 de agosto de 2026, no durará los cuatro años que establece la Constitución.

“A Abelardo no le quieren dar un golpe blando, como los falsos que enunciaba el señor Petro. A Abelardo le quieren dar un golpe duro y se lo quieren dar en los territorios, se lo quieren dar en las ciudades. El petrismo no va a permitir que Abelardo gobierne en paz y en tranquilidad y esta es una advertencia para todo el país. Se vienen días de atentados contra la democracia y atentados contra la democracia de la mano del mismísimo Gustavo Petro y el mismísimo Iván Cepeda”, señaló Briceño.

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“Yo se lo digo, yo no entiendo cómo hay gente en este país que son políticos supuestamente serios, que son académicos, opinadores, uno que tenía diferencias con ellos, pero que todavía cree que el señor Iván Cepeda es un demócrata. ¿Cuál demócrata? Ellos están violando la Constitución y están atentando contra el resultado electoral. Y aquí vuelvo y lo repito, esta gente está haciendo y está gestando un golpe de Estado contra Abelardo basado en una falacia y una mentira y es que le robaron las elecciones”, agregó Briceño, al insistir en que el discurso del petrismo, en cabeza de Gustavo Petro, desconoce el resultado de las elecciones presidenciales y, con discursos como el expuesto en Soacha, en el que afirma que dicho gobierno durará menos de lo que dicta la Constitución, encierra un plan de sabotaje bajo la lógica de que todo vale.

“Lo primero que usted tiene que hacer para que la institucionalidad sea absoluta y tenga un equilibrio es que las partes en la política y en la vida pública reconozcan el resultado electoral. Lo primero que hizo el petrismo fue no reconocer el resultado electoral, atacar las instituciones, atacar el Consejo Nacional Electoral, atacar la Registraduría y atacar el resultado mismo. Y entonces lo que están haciendo es invalidar la votación y la expresión popular de casi 13 millones de personas que votaron por el señor o que votamos por el señor Abelardo De La Espriella. En segundo lugar, comienzan a crear una serie de organizaciones que ellos llaman organizaciones populares, que no es otra cosa que organizaciones de bloqueo en todos los territorios para comenzar a hacerle daño a la institucionalidad, pero sobre todo al Gobierno. Y aquí viene el tercer punto, que es muy importante. El señor Petro no va a reconocer nunca a Abelardo De La Espriella y el señor Iván Cepeda y el Pacto Histórico, tampoco”, agregó Briceño.

“Entonces yo sí les pregunto, ¿qué más golpe de Estado le puede dar usted cuando no reconoce las instituciones, cuando usted no reconoce como tal la expresión de 13 millones de personas, pero sobre todo cuando usted convoca a las guardias libertadoras? Yo creo que aquí está una de las grandes amenazas. Aquí ellos quieren vendernos el cuento de 1970 y esto es muy claro, es decir, cuando nace el M-19, ellos quieren reeditar nuevamente ese mito del M-19 de que en ese entonces le robaron las elecciones y entonces tenía que nacer un grupo que tenía que ser reaccionario contra el Estado y la Constitución. Es exactamente lo que está pasando; en 1970 lo hizo el M-19 y ahora está pasando en el año 2026″, agregó Briceño.

“Quieren reeditar un supuesto fraude, porque aquí no hubo fraude; tiene un reconocimiento internacional Abelardo De La Espriella, tiene un reconocimiento en el Congreso, tiene un reconocimiento por todas las instituciones. Ellos no lo reconocen, pero van a minar y van a hacer bloqueos, van a paralizar este país de tal forma que, como lo dijo Petro ayer, van a intentar que Abelardo renuncie, que yo sé que no va a pasar porque yo conozco a Abelardo De La Espriella, pero lo van a intentar y lo van a presionar desde los territorios”, puntualizó.