“Petro no merece ser el líder de oposición”: crece indignación contra el presidente. Insiste en desconocer triunfo de Abelardo De La Espriella

A tres días de la posesión de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro no acepta su triunfo en las urnas e insiste, contra viento y marea, en hablar de fraude en las urnas el pasado 21 de junio.

Este lunes, 3 de agosto, el primer mandatario se refirió a algoritmos y un software siguió calentando el debate político alrededor del tema y desató la furia de la propia izquierda y sectores progresistas que respaldaron a Iván Cepeda en la más reciente campaña presidencial.

La senadora Jennifer Pedraza fue vehemente contra el hoy presidente. Es crítica de Abelardo De La Espriella, pero reconoció su triunfo, como lo certificó la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y los jueces.

Jennifer Pedraza, senadora de Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Seré una congresista crítica de Abelardo porque no comparto su visión de país. Sin embargo, esto no me lleva a desconocer su victoria en las urnas y, por ende, su legitimidad como presidente”, destacó.

Por tanto, “rechazo tajantemente los pronunciamientos de Gustavo Petro. En democracia la oposición se ejerce desde el Congreso por vías civiles y pacíficas. Petro no merece ser líder de la oposición, ni la corrupción en su gobierno ni la forma en que desvaría le permiten ser portador de ese título”.

Por su parte, el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, también arremetió contra quien fue su jefe en el 2022.

Alejandro Gaviria. Bogotá Marzo 24 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“El fraude solo existe en la mente delirante del presidente Gustavo Petro. Esta denuncia revela su estado mental. Solo eso”, escribió textualmente en sus redes sociales.

Petro, visiblemente molesto con el comentario de Gaviria, le reclamó en redes sociales: “No estudió estadistica. ¿No ve que son 75.000 expertos en programación de computadores y estadística y quienes hablan hacen el resumen de su trabajo colectivo?“, preguntó.

El profesor de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, no se quedó callado y le respondió a Petro: “Señor presidente, no siga avergonzándose y generando vergüenza ajena”.

Entre tanto, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, dijo: “Este post es un verdadero chiste. Petro, el inventor de la matemática cuántica, valida las supuestas ‘pruebas’ del fraude electoral que publica Gustavo Bolívar, el de las 150 plazas de mercado que nunca construyó cuando estuvo al frente del DPS. Parece una escena de Chaparrón Bonaparte y Lucas Tañeda”.

Y es que Gustavo Petro expuso ante el país las pruebas del supuesto fraude.

Moisés Wasserman y Gustavo Petro. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

Quien habló del tema fue Carlos Oñoro, un empresario de conciertos de ‘rock’, quien se convirtió en la voz ‘técnica’ del supuesto ‘fraude’.

Oñoro se presenta en las redes sociales como un gestor cultural y empresario de la música, principalmente delrock.También se ha referenciado como ingeniero electrónico y programador. Hoy, es una de las caras visibles de la investigación que demostraría la aparente irregularidad de la elección.

Carlos Oñoro. Foto: Presidencia.

Petro le dio credibilidad a sus conclusiones en la noche de este martes: “Carlos es barranquillero y logra claramente expresar cómo se hizo el fraude electoral en las pasadas elecciones. Una ciudadanía inteligente en programación y estadística de más de 75.000 testigos digitales lograron descubrir el fraude electoral”.

La teoría de Oñoro y sus compañeros, refrendada por Petro, es que se identificaron 1.350 puestos de votación con patrones estadísticos que no corresponderían a un comportamiento aleatorio de la votación y se habló de la existencia de un supuesto uso de unsoftwarepara alterar los resultados. “Esas presuntas anomalías afectarían alrededor de siete millones de votos”, declaró el jefe de Estado.

Sobre la exposición de Oñoro, Moisés Wasserman, tiene serias dudas.

“Sería importante presentarlo con sus títulos en estadística y sus publicaciones. Su exposición es oscura, confusa, llena de aparentes contradicciones. No veo cuál es la estadística de 75.000 testigos. Esta presentación no es seria”, dijo.