Carlos Oñoro, el rockero que Gustavo Petro convirtió en voz estadística del “fraude electoral”, ahora dice que no sabe “quién lo hizo”

Ante la ola de críticas que recibió el presidente de la República saliente, Gustavo Petro, por un invitado que llevó a la Casa de Nariño para darle sustento a su narrativa de un supuesto “fraude” en las pasadas elecciones presidenciales, el controversial personaje habló.

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Se trata de Carlos Oñoro, el cual en sus plataformas digitales se presenta como un gestor cultural y empresario de la música, principalmente del rock, y fue quien tuvo una vocería en una transmisión en vivo que realizó el Gobierno el lunes de esta semana.

En su cuenta personal de X, Oñoro reaccionó a las críticas que ha recibido: “Otra aclaración: no soy un hacker. De ningún tipo de sombrero. No vulnero sitios ni con permiso ni sin él, y este tampoco ha sido el caso”.

“En este caso garanticé mi derecho al acceso a la información pública y control político en un sitio web que nos pertenece a todos, incluyendo la información pública que contiene”, indicó.

En otro mensaje publicado en su cuenta personal de X anotó: “Solo para aclarar lo de ayer: yo solo analicé los datos y encontré singularidades estadísticas que fueron recreadas por un estadístico certificado”.

“Yo no sé quién lo hizo, ni por qué, ni dónde, ni cuándo; yo solo encontré una historia de improbabilidades. Los datos son los datos”.

Incluso, Petro habló sobre la intervención que realizó en la Casa de Nariño:

“Carlos es barranquillero y logra claramente expresar cómo se hizo el fraude electoral en las pasadas elecciones. Una ciudadanía inteligente en programación y estadística de más de 75.000 testigos digitales logró descubrir el fraude electoral”.

Mientras tanto, muchos usuarios de las redes sociales le dieron una respuesta dura: “Carlos es un hablador de carreta. Eso es lo que es”.

“Lo veo y no lo creo: Petro llevó a @CarlosOnoro, un tipo que yo escuchaba cuando era adolescente en @Radioacktiva_. Carlos es empresario de conciertos de metal. Es un crack en su campo, pero su fanatismo a Petro le hace creer que sabe de estadística y elecciones, jajajajaja”, comentó otra persona en X.