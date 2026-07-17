Los delincuentes idean constantemente nuevas formas de suplantación de identidad debido al alto beneficio económico, la baja probabilidad de ser atrapados y el avance de tecnologías accesibles como la inteligencia artificial.

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Muchos colombianos han tenido el infortunio de recibir un extracto bancario, en el que se les hace el cobro sobre un crédito que nunca solicitaron. También hay otro escenario peor, que es en el que le informan que está reportado en una central de riesgo por una compra que nunca realizó y que por consiguiente nunca pagó.

Las víctimas de suplantación deben denunciar el caso ante la Fiscalía para evitar que se reanuden los cobros y proteger su historial crediticio. Foto: Getty Images

Pese a ello, existe una norma en la legislación colombiana que otorga un salvavidas para quienes sufrieron este hecho. Se trata de la Ley 2573 de 2026, promulgada por el Congreso el 19 de mayo del año presente y que hizo un cambio fundamental.

Ahora ya no basta con que un banco, comercio u operador de telefonía afirmen que usted aceptó un crédito o activó un servicio. Ahora deben demostrar los controles que aplicaron antes de aprobar dicho producto.

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La normativa les deja una ventana de tiempo de 6 meses para que las empresas implementen esos controles y sistemas de verificación de identidad.

La nueva normativa permite solicitar la suspensión del cobro, los intereses y los gastos de cobranza mientras se investiga un posible fraude. Foto: Digital 360

Si a usted le cobran algo que no solicitó, lo primero que debe hacer es avisar a la entidad y solicitar la suspensión inmediata del cobro, los intereses y los gastos de cobranza, mientras revisan la situación. Lo más recomendable es no pagar la deuda, dado que un pago podría interpretarse jurídicamente como una aceptacíón de la deuda.

Usted deberá alistar una serie de pruebas, como números de radicado de la solicitud, fechas de comunicación, copias de los documentos para aprobar el producto, correos, mensajes y capturas de pantalla que den cuenta de que usted no fue quien autorizó dicha compra.

Luego de ello es clave que presente una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por falsedad personal. Si no lo hace a tiempo, la entidad bancaria puede retornar con el cobro de intereses y otros gastos.

Los casos de suplantación de identidad siguen siendo una de las modalidades de fraude más frecuentes, por lo que las autoridades recomiendan conservar todas las pruebas y actuar de inmediato. Foto: Getty Images

Con esta denuncia puede acudir a centrales de riesgo para que lo marquen como víctima de falsedad personal y eliminen su reporte de mora para que no le castiguen el puntaje crediticio.