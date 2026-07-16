Dólar registró poco movimiento y permanece a la baja en Colombia: precio oficial de este 16 de julio

El dólar terminó la jornada de este jueves en un precio a la baja Durante todo el día mantuvo un comportamiento estable, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy 16 de julio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.229, lo que significó una reducción de $ 4 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.233.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 2, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.227.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.235, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.203. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.221.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.750 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 794,52.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,31 % llegando a las 100,584 unidades.

La cotización del dólar continúa reflejando el comportamiento de la economía local y el contexto internacional. Foto: Getty Images

EE. UU. anuncia un nuevo arancel del 25 % sobre algunos productos brasileños

Estados Unidos anunció el miércoles un nuevo arancel sobre ciertas importaciones procedentes de Brasil, tras una investigación llevada a cabo por el representante de la Casa Blanca para el comercio (USTR) basándose en una ley de 1974.

El arancel del 25 % entrará en vigor el 22 de julio, aunque con exenciones para productos clave como la carne de res, el café y ciertas piezas de aeronaves, según un alto funcionario estadounidense. Las exclusiones también incluyen algunos bienes que no produce Estados Unidos.

“Las prácticas comerciales desleales de Brasil han impedido que los trabajadores y productores estadounidenses accedan a este importante mercado”, declaró en un comunicado Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.

“Seguimos abiertos a continuar las negociaciones con Brasil para lograr los cambios necesarios”, añadió.

La investigación estadounidense ya había determinado que ciertas prácticas de Brasil eran “irrazonables o discriminatorias y suponían una carga o restricción al comercio estadounidense”.

El nuevo arancel llega cuando Donald Trump impulsa una reforma de su agenda económica, después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló en febrero una serie de sus aranceles globales.

Funcionarios estadounidenses han propuesto nuevos aranceles dirigidos a decenas de sus socios comerciales por sus supuestos incumplimientos a la hora de actuar contra el trabajo forzoso, según investigaciones del USTR.

EE.UU. anuncia un nuevo arancel del 25% sobre algunos productos brasileños Foto: AP Photo/Alex Brandon

En el caso de Brasil, un alto funcionario estadounidense apuntó el miércoles a lo que Washington consideró acciones adversas en materia de comercio digital, junto con una competencia “desleal” vinculada al sistema estatal de pagos electrónicos PIX, entre otros asuntos.