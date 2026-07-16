Divisas

Dólar en casas de cambio para este 16 de julio: así se mueve la moneda

La moneda americana se ha cotizado a la baja en los últimos meses.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
16 de julio de 2026 a las 6:41 a. m.
El dólar mantiene la atención de los mercados, mientras inversionistas siguen de cerca el comportamiento de la economía internacional.
El dólar mantiene la atención de los mercados, mientras inversionistas siguen de cerca el comportamiento de la economía internacional. Foto: Adobe Stock

El dólar es una de las divisas consideradas pilar de la economía global, dado que actúa como la principal moneda de reserva de los bancos centrales y el medio de intercambio dominante para el comercio internacional, especialmente en materias primas como el petróleo. Sus fluctuaciones afectan directamente la inflación local, el costo de las importaciones y el pago de deudas externas.

Bogotá. Julio 20 de 2024. Casa de nariño,
¿Cómo funcionarán bancos, centros comerciales y entidades públicas este 20 de julio?

Es importante tener en cuenta que la mayor parte de las reservas internacionales de los países se mantienen en dólares debido a su estabilidad y liquidez, lo que genera confianza en los mercados financieros globales. Gracias a ello, muchos optan por invertir en esta moneda.

a
La tasa de cambio continúa reflejando la influencia de factores externos, como las decisiones de política monetaria y el panorama económico global. Foto: Getty Images

Las casas de cambio son establecimientos fundamentales para este proceso, dado que permiten adquirir divisas, ya sea para ahorrar, invertir o viajar. Aquí le contamos cómo se está moviendo el precio en este mercado que es totalmente independiente al mercado oficial de la Bolsa de Valores de Colombia, denominado ‘spot’.

Abelardo De La Espriella.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anuncia restablecimiento del diálogo con el Banco Mundial

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 16 de julio

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 16 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,267.50 y de venta de $3,418.50.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor de la divisa en los distintos establecimientos que funcionan en varias zonas, tenga en cuenta estos valores:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,3063,414108
Cali3,2003,530330
Cartagena3,1503,400250
Cúcuta3,2603,360100
Medellín3,2653,415150
Pereira3,3003,440140

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, considere los valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

US dollar banknotes are captured in Fuyang City, Anhui Province, China, on March 1, 2026. (Photo by Costfoto/NurPhoto) (Photo by CFOTO / NurPhoto via AFP)
Las variaciones del dólar tienen un impacto directo en el costo de productos importados, los viajes al exterior y distintos sectores de la economía. Foto: NurPhoto via AFP
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
jueves 16 de julio de 20263267.53418.53233.91
miércoles 15 de julio de 20263267.53418.53252.11
martes 14 de julio de 20263321.763442.353248.87
lunes 13 de julio de 20263342.353464.123248.87
domingo 12 de julio de 20263341.763464.123248.87
sábado 11 de julio de 20263343.533464.123248.87
viernes 10 de julio de 20263352.253482.753305.38
jueves 9 de julio de 20263392.633508.583339.65

Por otra parte, si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, venta y spread.

NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,3303,41080
Cambios Kapital3,3103,40090
Latin Cambios3,3403,40060
Punto Dollar3,2503,440190
Smart Exchange3,3003,420120

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

El comportamiento del dólar frente al peso colombiano sigue siendo uno de los principales indicadores observados por empresarios, inversionistas y analistas financieros.
El comportamiento del dólar frente al peso colombiano sigue siendo uno de los principales indicadores observados por empresarios, inversionistas y analistas financieros. Foto: Getty IMAGES

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.