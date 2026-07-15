El BID respalda la estrategia económica del Gobierno electo de Abelardo De La Espriella para reactivar a Colombia

El Gobierno electo continúa consolidando alianzas estratégicas para impulsar el desarrollo económico del país. En el marco del segundo día de la agenda de transición de la Patria Milagro, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, reafirmó su compromiso de convertir a Colombia en un destino atractivo para la inversión, con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Gobierno Petro pide diálogo a Abelardo De La Espriella tras anuncio de ‘tijerazo’ en la Presidencia: “Designe un equipo”

“Muy agradecidos de poder contar con el BID como aliado del crecimiento económico de la #PatriaMilagro. El compromiso del presidente Abelardo de la Espriella se basa en volver a encender los motores de los sectores estratégicos de cada región en beneficio de millones de colombianos. Este será un gobierno que impulse la inversión extranjera que se traduce en empleo, competitividad y oportunidades“, destacó el equipo del presidente electo tras el encuentro.

Durante la reunión, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, resaltó la importancia de fortalecer la relación entre Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo como un aliado fundamental para acelerar el crecimiento del país y consolidar una agenda de desarrollo sostenible.

Muy agradecidos de poder contar con @el_BID como aliado del crecimiento económico de la #PatriaMilagro.



El compromiso del presidente @ABDELAESPRIELLA se basa en volver a encender los motores de los sectores estratégicos de cada región en beneficio de millones de colombianos.… pic.twitter.com/6MsEFZ0yqU — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) July 15, 2026

“Con el Banco Interamericano de Desarrollo vamos a trabajar desde hoy, en este segundo día de la Patria Milagro. Es muy importante la relación con Colombia y trabajar para los colombianos y las colombianas en varias áreas en las que estamos juntos: la inversión pública, la inversión privada, la seguridad en todas sus dimensiones, la gestión de la infraestructura y la estabilidad fiscal”, afirmó Restrepo.

El vicepresidente electo explicó que uno de los principales objetivos será poner en marcha una plataforma de crecimiento económico que permita fortalecer la productividad nacional, generar confianza para atraer nuevos capitales y crear oportunidades de empleo en todas las regiones del país.

Abelardo De La Espriella nombra a Alexandra Falla Zerrate como ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC

Asimismo, señaló que dentro de las prioridades del nuevo gobierno estará la modernización y transformación del Estado mediante un ambicioso plan de simplificación de trámites y eliminación de barreras administrativas, con el propósito de facilitar la actividad empresarial y mejorar la prestación de los servicios públicos.

Banco Interamericano de Desarrollo Foto: Cortesía BID

En materia de seguridad, Restrepo indicó que la estrategia estará enfocada en fortalecer la seguridad ciudadana mediante el uso de la tecnología, la inteligencia y el análisis de la información, herramientas que permitirán una respuesta más eficiente frente a los desafíos del país.

Al concluir el encuentro, el vicepresidente electo aseguró que las conversaciones con el BID dejan una hoja de ruta clara para construir un país con mayor crecimiento, estabilidad y bienestar. “Grandes aportes surgen de esta conversación; al final lo que hay es futuro para construir una patria milagro. Presidente, cuente con ello”, concluyó.