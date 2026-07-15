El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anuncia restablecimiento del diálogo con el Banco Mundial

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, informó que restableció el diálogo directo con el Banco Mundial tras una reunión de alto nivel realizada en Barranquilla con una delegación del organismo internacional, encabezada por Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe.

José Manuel Restrepo se reúne con la directora y el subdirector del FMI: “Iremos a buenos lugares”

Este encuentro se produjo un día después de la reunión que sostuvieron en Washington el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y los ministros designados de Hacienda y Comercio con el presidente del Banco Mundial.

El ministro designado de Comercio, Mauricio Gómez Amín (izq.), y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo (der.), se reunieron con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Foto: @defensoresco

En el encuentro también participó el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, con el propósito de avanzar en una agenda conjunta de cooperación entre el próximo Gobierno y el Banco Mundial.

Según informó De La Espriella, la reunión permitió “restablecer un canal de diálogo directo entre el Gobierno entrante y el Banco Mundial”, así como avanzar en una agenda orientada a fortalecer la cooperación en áreas estratégicas como infraestructura, estabilidad fiscal, salud, energía y desarrollo territorial.

El equipo del presidente electo indicó que el encuentro hace parte de las gestiones para consolidar la relación con organismos multilaterales y promover proyectos que contribuyan al desarrollo económico del país.

Colombia vuelve a hablar de frente con el Banco Mundial.



Hoy sostuve una reunión con @scordeiroguerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, junto al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez.



Restablecimos el diálogo directo con el Banco… pic.twitter.com/eK2zl7jUu1 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 15, 2026

Durante la reunión, las partes revisaron la importancia de Colombia dentro de la estrategia regional del Banco Mundial. El comunicado publicado señala que el país “constituye el segundo portafolio más importante de la institución en América Latina y el Caribe y el cuarto a nivel mundial”, lo que, según el Gobierno electo, refleja la relevancia de Colombia dentro de las prioridades de cooperación e inversión del organismo.

Además de la agenda general de cooperación, el comunicado indica que se analizaron iniciativas consideradas prioritarias para el desarrollo nacional. Entre ellas se mencionan la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y el desarrollo de una conexión férrea en la región Caribe, desde La Guajira hasta Córdoba.

La reunión entre Susana Cordeiro Guerra, del Banco Mundial, y Abelardo De La Espriella, presidente electo, buscó sentar bases para mejorar la competitividad de Colombia. Foto: X/@scordeiroguerra y GETTY

La administración entrante aseguró que estos proyectos hacen parte de las iniciativas que buscan impulsar la competitividad del país y mejorar la infraestructura para promover el crecimiento económico.

El Gobierno del presidente electo también manifestó que mantendrá el trabajo con organismos multilaterales para desarrollar nuevas inversiones y respaldar la ejecución de proyectos estratégicos.

El BID respalda la estrategia económica del Gobierno electo de Abelardo De La Espriella para reactivar a Colombia

En ese sentido, el comunicado señala que “el Gobierno del presidente electo reafirmó su compromiso de fortalecer la relación con los organismos multilaterales para impulsar la inversión, consolidar la estabilidad económica y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos que generen crecimiento, empleo y mayores oportunidades para las regiones”.

Por su parte, el subsecretario adjunto para América del Sur, Luis Méndez, aseguró que Estados Unidos aún no contempla sacar a Gustavo Petro de la lista Clinton ni devolverle la visa estadounidense.