Dian abrió nueva jornada de remates para comprar casas, lotes y carros a buen precio: desde los 11 millones de pesos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, es una de las entidades del Estado colombiano más importantes. Es la encargada de administrar y controlar los impuestos nacionales, el comercio exterior y los aranceles. Su función principal es garantizar el recaudo para financiar al gobierno y proteger la economía combatiendo el contrabando y la evasión fiscal.

Gremios de seguridad denuncian presuntas irregularidades con licitación de Aerocivil: piden intervención de Contraloría y Procuraduría

Además de sus funciones de control, también tiene otras funciones asociadas, como la realización de subastas, con el fin de vender bienes incautados, de contrabando, abandonados o embargados por deudas, con el fin de recuperar recursos para la Nación y ponerlos de nuevo en circulación.

La jornada de subastas estará habilitada entre el 14 y el 27 de julio, periodo durante el cual los interesados podrán presentar sus ofertas a través del portal de la Dian. Foto: 123rf

La entidad recientemente puso en marcha una nueva jornada de estas subastas, incluyendo casas, apartamentos, lotes, oficinas, terrenos y vehículos ubicados en distintas regiones del país. La subasta estará disponible entre el 14 y el 27 de julio.

Son cerca de 14 remates que hacen parte de los procesos de la Dian y los precios base van desde los 11 millones de pesos hasta los 432 millones. Se encuentran ubicados en ciudades como Bogotá, Cundinamarca, Atlántico, Cesar y Nariño.

Así funciona el modelo de salud por suscripción que llegó a Colombia

Son varias las propiedades que se encuentran dentro de los remates; entre estas están lotes en Tumaco, Nariño, con precios de hasta 12,8 millones de pesos. También hay apartamentos en Bogotá y otros en distintas ciudades. De hecho, hay un apartamento de gran valor ubicado en Barranquilla, cuyo precio es de más de 400 millones, con un precio de avalúo de 617 millones.

Los bienes subastados por la Dian corresponden a procesos de incautación, abandono, contrabando o embargo por deudas, con el objetivo de recuperar recursos para la Nación. Foto: Getty Images

Respecto a los automotores, la oferta incluye una camioneta Ford de unos 17 millones de pesos, modelo 2008. Si usted está interesado, puede aplicar a las ofertas siguiendo los pasos:

Ingrese al portal de subastas virtuales de la Dian e identifique el bien por el que desea participar.

Seleccione la opción “Quiero hacer una oferta para este remate”.

Elija el rol con el que participará en el proceso: postor, apoderado, deudor o funcionario autorizado.

Complete la información solicitada por la plataforma.

Finalmente, el sistema lo dirigirá a la sección de Trámites y Servicios, donde deberá registrar los datos requeridos para formalizar su participación en el remate.

La Dian puso a disposición de los ciudadanos una nueva subasta virtual con inmuebles y vehículos ubicados en Bogotá, Cundinamarca, Atlántico, Cesar y Nariño. Foto: Captura El Martillo - Banco Popular.