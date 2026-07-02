Dian incauta mercancía de contrabando avaluada en $6.650 millones en Bogotá

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), informó sobre la aprehensión de mercancías de origen extranjero avaluadas en $6.650 millones, como resultado de una serie de operativos de control adelantados en Bogotá y en las principales vías de acceso a la capital.

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Según la entidad, las acciones hacen parte de la estrategia para combatir el contrabando y la evasión fiscal, mediante inspecciones a vehículos de carga y diligencias en inmuebles donde presuntamente eran almacenadas mercancías de procedencia extranjera sin cumplir con los requisitos legales.

Las incautaciones están avaluadas en millones de pesos. Foto: Dian

Uno de los procedimientos se realizó en los accesos a Bogotá, donde funcionarios de la Dian interceptaron dos tractomulas que transportaban 888 bultos con textiles y artículos de marroquinería.

Durante la inspección, las autoridades verificaron que la mercancía, avaluada en aproximadamente $5.000 millones, carecía de la documentación requerida para demostrar su ingreso legal al territorio aduanero colombiano.

“Al momento de la verificación física y documental, se constató que los elementos no contaban con facturas, declaraciones de importación ni soportes exigidos por la normativa vigente para acreditar su legal ingreso y permanencia en el territorio aduanero nacional”, indicó la Dian.

De manera paralela, la entidad desarrolló operativos en tres inmuebles ubicados en diferentes sectores de Bogotá, donde encontró más mercancía de origen extranjero sin soporte legal.

En una bodega de la localidad de Los Mártires, la Dian halló 318 bultos de textiles valorados en $800 millones. En otro inmueble, ubicado en Rafael Uribe Uribe, fueron encontrados textiles e indumentaria sin la documentación correspondiente, también avaluados en $800 millones.

Incautaciones de la Dian Foto: Dian

Asimismo, en un depósito localizado en Chapinero, los funcionarios encontraron 676 bultos de alimentos extranjeros vencidos, con un valor estimado de $50 millones, que, de acuerdo con la entidad, pretendían ser comercializados de forma irregular.

Con estos resultados, el valor total de la mercancía aprehendida ascendió a $6.650 millones, correspondiente a textiles, artículos de marroquinería, confecciones y alimentos extranjeros.

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La Dian señaló que estas acciones buscan afectar las estructuras dedicadas al comercio ilegal y proteger el comercio formal.

“Estas acciones afectan de manera directa las finanzas y las cadenas de distribución de las organizaciones de comercio ilegal que operan en Bogotá”, indicó la entidad.

Agregó que con estos operativos busca “proteger activamente al sector empresarial, industrial y textil formal que compite bajo condiciones de estricta legalidad”, al tiempo que reiteró su compromiso con la transparencia y la protección de la economía nacional.