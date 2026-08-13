UNGRD activó protocolo internacional que revelará impactantes imágenes satelitales tras el terremoto en Colombia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó el protocolo del Chárter Internacional con el fin de acceder a tecnología espacial para la atención de la emergencia.

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Esta herramienta facilita la obtención de fotografías e imágenes satelitales para determinar la magnitud de las afectaciones provocadas por el sismo con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

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El procedimiento técnico es coordinado por la Mesa Geomática de la entidad, organismo encargado de integrar datos de sensores remotos y análisis geográficos. Las acciones hacen parte de la respuesta del Gobierno nacional liderada por el presidente Abelardo De La Espriella, bajo la dirección ejecutiva de David Santiago Tamayo Roldán en la UNGRD.

En la estrategia participan el sistema de coordinación de la Nasa, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la firma INDRA. La alianza interinstitucional busca consolidar el diagnóstico de daños en los territorios impactados.

Procesamiento de datos y sobrevuelos en las zonas afectadas

Quimbaya Quindío Terremoto 10 agosto 2026 Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Como resultado de las primeras fases de recolección de información, los equipos técnicos procesaron 166 imágenes de alta definición sobre el área de influencia del fenómeno sísmico. La empresa Airbus suministró material fotográfico de detalle sobre las ciudades de Cali, Cartago, Manizales y Pereira para la revisión de las estructuras urbanas.

De forma complementaria, la entidad priorizó el despliegue de aeronaves tripuladas y sistemas no tripulados para el registro fotográfico en 85 municipios. A la fecha, se completó la toma de información aérea en 13 poblaciones distribuidas entre los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío.

Quimbaya Quindío Terremoto 10 agosto 2026 Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Los insumos recopilados en los sobrevuelos permitirán identificar de manera objetiva las fallas en viviendas, redes viales, edificaciones de servicios esenciales y tuberías de acueducto. Los diagnósticos de la Mesa Geomática orientarán las decisiones operativas de las autoridades de socorro para la asignación de recursos y apoyos en los frentes de trabajo.

La UNGRD mantendrá la articulación con los organismos de socorro locales e internacionales para continuar las labores de campo en las zonas declaradas en contingencia. La información satelital servirá de insumo para las brigadas de búsqueda, rescate y entrega de ayudas humanitarias.