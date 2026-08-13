En la tarde de este 13 de agosto, la Nueva EPS se pronunció tras la grave emergencia que enfrenta el país por cuenta del terremoto del pasado 10 de agosto, de magnitud 7,4 y que dejó a cientos de afectados, entre ellos más de 200 muertos.

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Tras la situación, la Nueva EPS se pronunció reiterando la solidaridad con todas las personas que se han visto afectadas por la emergencia. Además, detalló que, como parte de las acciones adelantadas para restablecer la normalidad en la prestación de los servicios en las ciudades impactadas, se encuentran realizando las revisiones técnicas preventivas necesarias en las instalaciones, con el fin de garantizar una atención segura para usuarios, pacientes, afiliados y colaboradores.

Nueva EPS habilitó canales digitales y atención especial para las personas afectadas por la emergencia. Foto: FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Detallaron que es importante acudir a los canales dispuestos por la entidad. Para la atención no presencial, se debe hacer a través del Chat EVA Nueva EPS, al número 321 445 9657.

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Indicaron que, para trámites administrativos, solicitudes de información y demás requerimientos, los afiliados y usuarios pueden utilizar los canales digitales de atención, evitando desplazamientos innecesarios a las sedes. Mediante la palabra Sismocol, habrá un despliegue y atención dedicados a las personas afectadas en estas zonas del país.

Las sedes con atención suspendida serán objeto de reprogramaciones, mientras la entidad recomienda evitar desplazamientos hasta nuevo aviso. Foto: NICOLAS LINARES

De otro lado, detallaron que, en los casos de las sedes cuya atención se encuentra temporalmente suspendida, Nueva EPS se comunicará directamente con los usuarios y afiliados para realizar las reprogramaciones que sean necesarias. Por su seguridad, recomendamos no desplazarse a estas instalaciones hasta nuevo aviso.

También detallaron que el Hospital Universitario Nacional de Colombia (HUN) puso a disposición su capacidad en telemedicina para apoyar a los equipos de salud y a las personas afiliadas a Nueva EPS, contribuyendo a garantizar la continuidad y oportunidad de la atención en salud.

El Hospital Universitario Nacional habilitó servicios de telemedicina para apoyar la atención de afiliados de Nueva EPS en medio de la emergencia. Foto: @Supersalud

Con dicha modalidad se otorgó acceso gratuito a Medicina Interna, Psiquiatría, Cirugía General, Ginecología, Infectología, Cuidado Crítico, entre otras especialidades, de acuerdo con las necesidades de atención.