Satena adelanta dos vuelos especiales para trasladar ayuda humanitaria en Quibdó y Buenaventura

Esta semana Colombia vive una verdadera tragedia, luego de que el pasado 10 de agosto se registrara un terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter, que sacudió fuertemente al país y que dejó varias regiones con graves afectaciones, además de un saldo de más de 200 muertos.

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En medio de esta situación, son varias las aerolíneas que han tomado decisiones sobre su operación, para poder prestar ayuda y sumar esfuerzos para salir de la contingencia que se vive actualmente. Una de ellas es Satena, quien hoy anunció que puso a disposición uno de sus ATR 42, con matrícula FAC-1194, para realizar una misión especial de carácter humanitario hacia Quibdó y Buenaventura.

Una aeronave de SATENA transportará alimentos, medicamentos y otros elementos esenciales hacia el Pacífico colombiano. Foto: Satena

“Desde Bogotá partirán dos vuelos humanitarios que permitirán trasladar cerca de 6 toneladas de alimentos no perecederos, medicamentos y otros elementos esenciales, además de facilitar el desplazamiento de 15 profesionales de la salud que contribuirán a las labores de atención y acompañamiento en el Pacífico colombiano”, preciso la empresa.

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El primer vuelo ya tuvo lugar esta mañana a las 7 de la mañana, cubriendo la ruta Bogotá - Quindío - Bogotá. El segundo se dará hacia el medio día, cubriendo el trayecto Bogotá–Buenaventura–Bogotá, previsto para el mediodía, con otras 3 toneladas de elementos de primera necesidad y el traslado del personal médico.

Cerca de 6 toneladas de ayuda humanitaria serán trasladadas en los vuelos especiales dispuestos por SATENA. Foto: Cortesía - Satena / API

Es importante tener en cuenta que la aeronave hace parte de la flota de SATENA, aerolínea estatal vinculada a la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“SATENA nació para conectar a Colombia y ese propósito cobra un sentido especial cuando podemos utilizar nuestra capacidad aérea para acercar ayuda a quienes más lo necesitan. Hoy nuestros aviones llevan mucho más que carga: llevan asistencia, profesionales de la salud y, sobre todo, el compromiso de estar cerca de nuestras comunidades”, señaló el Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, Presidente de SATENA.

Los vuelos humanitarios de SATENA también permitirán el traslado de 15 profesionales de la salud para apoyar la atención de los damnificados. Foto: Captura redes sociales