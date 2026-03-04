Turismo

Satena amplía sus frecuencias entre Bogotá y Buenaventura: así espera mejorar la conectividad entre ambos destinos

La aerolínea anunció que incorporará nuevas operaciones los miércoles y jueves a partir del 18 de marzo.

Redacción Turismo
4 de marzo de 2026, 9:03 a. m.
Puerto marítimo de Buenaventura
Puerto marítimo de Buenaventura

Mejorar la conectividad aérea entre las distintas regiones del país es uno de los principales objetivos de Satena. Por eso, en línea con ese propósito, la aerolínea anunció recientemente la ampliación de sus frecuencias entre Bogotá y Buenaventura, una medida que entrará en operación a partir del 18 de marzo.

Desde esa fecha, los viajeros podrán acceder a las nuevas operaciones los días miércoles y jueves. La decisión responde, según la compañía, al crecimiento sostenido en la movilidad empresarial, logística e institucional entre el centro del país y el Pacífico vallecaucano, una región clave para el comercio exterior colombiano.

La nueva apuesta turística de Barranquilla que promete conectar a sus visitantes con Bocas de Ceniza

“Buenaventura es estratégica para la economía nacional. Fortalecer esta ruta significa acompañar la dinámica portuaria, empresarial y social de una ciudad que cumple un papel fundamental en la competitividad del país. Nuestra operación aérea contribuye a conectar de manera más eficiente el Pacífico con el centro de Colombia”, afirmó el Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena.

Con la incorporación de estas frecuencias intersemanales, que estarán disponibles en los canales oficiales de la aerolínea, los viajeros podrán planificar con mayor flexibilidad sus desplazamientos entre Bogotá y Buenaventura.

De esta manera, se espera que viajeros corporativos, funcionarios públicos, operadores logísticos y residentes de la región logren reducir los tiempos de traslado frente a las condiciones viales que caracterizan este corredor.

Satena
Aeronaves de Satena

A propósito de este importante anuncio, Satena destacó que Buenaventura concentra más del 40 % del comercio marítimo del país y mantiene un flujo constante de actividades relacionadas con el transporte de carga, la gestión portuaria, la inversión y los servicios asociados al comercio internacional.

En este contexto, la conectividad aérea entre Bogotá y Buenaventura se convierte en un complemento estratégico para la movilidad ejecutiva y la articulación institucional.

El municipio del Valle que se convirtió en un museo a cielo abierto entre fachadas pintorescas y poemas plasmados en sus paredes

“El fortalecimiento de esta operación no solo responde a una demanda creciente. Es una apuesta por consolidar corredores que inciden directamente en la integración productiva del país. Cada frecuencia adicional mejora la capacidad de respuesta del territorio”, agregó Zuluaga Castaño.

Es así como la ampliación de esta ruta ratifica el compromiso de Satena con la integración de las distintas regiones del país, al ajustar su red de rutas a las dinámicas económicas y sociales. Con ello, la aerolínea consolida su papel como operador estratégico en la conectividad hacia zonas clave para el desarrollo nacional, impulsando tanto el crecimiento del sector turístico como el dinamismo de las economías locales, facilitando el comercio, la inversión y el intercambio cultural.

