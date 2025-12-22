Satena anunció la apertura de la ruta aérea Barranquilla–Riohacha, marcando un hito al llegar por primera vez a La Guajira

Por primera vez en su historia, Satena celebra su llegada a La Guajira con una operación comercial regular que conectará Barranquilla con Riohacha desde inicios 2026. La apertura de esta nueva ruta aérea, se realiza con el propósito de fortalecer la movilidad, el turismo y el desarrollo económico entre estas dos ciudades estratégicas del Caribe colombiano.

Se estima que la ruta comience operaciones a partir del 16 de enero de 2026, con tres frecuencias semanales los lunes, miércoles y viernes, en aeronaves ATR 72, equipos de última generación con capacidad para 70 pasajeros.

Estas aeronaves, según explicó la aerolínea a través de un comunicado, están diseñadas para ofrecer mayor eficiencia, confiabilidad y confort en trayectos regionales, permitiendo atender una mayor demanda y facilitar el flujo constante de viajeros entre el Atlántico y La Guajira.

En el marco del lanzamiento, los usuarios podrán encontrar tarifas promocionales disponibles desde $154.900 en la venta web y $183.220 a través de canales presenciales. Estos descuentos estarán vigentes para compras realizadas del 10 de diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026.

Quienes accedan a estas tarifas especiales, deben tener presente que podrán utilizarse para volar entre el 16 de enero y el 27 de febrero de 2026. La programación de los vuelos, como se mencionó anteriormente, será los días lunes, miércoles y viernes en los siguientes horarios:

Barranquilla - Riohacha - 1:05 p.m.

Riohacha - Barranquilla - 2:35 p.m.}

Aeronaves de Satena Foto: Cortesía - Satena / API

Para mayor información sobre disponibilidad, horarios y tarifas promocionales, se recomienda consultar directamente la página de la aerolínea.

Un hito histórico para Satena

Este anuncio representa un hito histórico para la aerolínea que, por primera vez en sus 63 años de trayectoria, inicia un servicio comercial regular en este territorio, ampliando de manera significativa su presencia en el norte del país y “reafirmando su compromiso con la integración nacional”, destacó el Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena.

Asimismo, señaló que la apertura de esta ruta responde a la necesidad de mejorar la conectividad regional en el Caribe, facilitando los desplazamientos por motivos turísticos, comerciales, sociales y empresariales, y contribuyendo al fortalecimiento de los corredores económicos de la región.

En este contexto, la aerolínea resalta que el Caribe y La Guajira representan una región estratégica para el desarrollo del país, no solo por su ubicación privilegiada, sino también por su enorme potencial turístico, cultural y económico, factores que consolidan esta zona como un punto clave para conectar a los viajeros.