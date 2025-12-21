Turismo

Tres pueblos patrimonio de Antioquia para visitar durante las vacaciones de fin de año

Son destinos que cautivan por su cultura, arquitectura y costumbres se han convertido en un patrimonio para la nación.

Siga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
21 de diciembre de 2025, 9:39 p. m.
Jericó, Antioquia
Jericó, Antioquia Foto: SEMANA

Antioquia es un departamento extenso y diverso, marcado por montañas donde el verde predomina y se ocultan auténticas joyas naturales, como pozos cristalinos, lagunas e imponentes cascadas. Además, está conformado por pueblos llenos de historia, que cautivan por su cultura, arquitectura y costumbres se han convertido en un patrimonio para la nación.

Por eso, si desea conocer parte de este territorio y los encantos que esconden sus municipios, a continuación se mencionan tres opciones de pueblos patrimonio antioqueños para visitar durante las vacaciones de fin de año.

El sitio turístico de Medellín que cautiva con su pesebre de flores, una obra digna de admirar en diciembre

1. Jardín

Considerado como “el pueblo más bonito de Antioquia”, este municipio del suroeste antioqueño es un punto ideal para contemplar la belleza y majestuosidad de los Farallones del Citará en límites con el departamento del Chocó.

Esto se debe a que su zona urbana está asentada en un valle de aproximadamente 500 hectáreas, desde donde es posible vivir esta experiencia.

Cuenta con una temperatura promedio de 19 grados centígrados y se encuentra a 131 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje por carretera de 3 horas y 20 minutos aproximadamente, según explica el portal de turismo Antioquia es Mágica.

Jardín, Antioquia
Este municipio es considerado uno de los más lindos de Antioquia. Foto: Getty Images

Uno de sus principales atractivos es su preservada arquitectura, luciendo exactamente como lo hacía hace 100 años. Sus balcones pintorescos y sus fachadas enamoran a sus visitantes por los colores vivos que las distinguen.

2. Jericó

Conocido también como “el reino del carriel” o “la Atenas del Suroeste”, se encuentra ubicado a unos 108 kilómetros de Medellín, es decir, un viaje de aproximadamente tres horas. Sus casas son reconocidas por su estilo colonial y republicano e iglesias de estilo románico y neogótico.

Recorrer su plaza central, rodeada de tiendas de artesanía en cuero y restaurantes, es uno de los planes favoritos de los visitantes, ya que es un espacio ideal para relajarse y disfrutar de una deliciosa taza de café.

Jericó, Antioquia
Jericó es considerado uno de los municipios más lindos de Antioquia. Foto: Getty Images

Para los amantes de la naturaleza y la vida silvestre, se recomienda visitar el Jardín Botánico Los Balsos, hogar de aves multicolores, las más hermosas de la zona que se esconden entre arbustos y árboles nativos.

3. Santa Fe de Antioquia

A solo 56.2 kilómetros de Medellín, es posible visitar la “Ciudad madre de Antioquia“, una población muy interesante para explorar por su cultura, historia, fascinantes paisajes y arquitectura, que sumerge a los turistas en un viaje al pasado.

Este destino también es famoso por albergar uno de los puentes colgantes más largos del mundo, el Puente de Occidente, que mide casi 300 metros de largo y se encuentra sobre el río Cauca.

Puente de Occidente, en Antioquia
El Puente de Occidente es uno de los atractivos del departamento de Antioquia. Foto: Universal Images Group via Getty

El pueblo está rodeado por múltiples iglesias con valor histórico y cultural, como la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, de estilo neoclásico renacentista construida entre 1797 y 1837. También están la Catedral de Santa Fe de Antioquia, la Iglesia de Santa Bárbara, la Iglesia de Nuestra Señora de Chinquinquirá, la Iglesia de Jesús Nazareno, Iglesia de San Pedro Claver y la Capilla de San Juan Nepomuceno.

