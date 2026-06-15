El pueblo de Cundinamarca donde los jóvenes se van y es un paraíso para adultos ya pensionados

Mientras muchas ciudades crecen aceleradamente y reciben cada vez más habitantes, un municipio de Cundinamarca vive una realidad diferente. Se trata de Arbeláez, una población ubicada a unas dos horas y media de Bogotá, que se ha ganado el reconocimiento de ser uno de los lugares más tranquilos de Colombia y donde la mayoría de sus habitantes son adultos mayores.

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Muchos residentes deciden trasladarse a ciudades como Bogotá o a municipios cercanos como Fusagasugá para acceder a oportunidades de estudio y trabajo, dejando una comunidad conformada principalmente por personas de mayor edad.

Las cifras recientes muestran este cambio. Datos citados por el medio indican que la población pasó de cerca de 13.000 habitantes en 2024 a poco más de 10.700 en 2025.

Esta tendencia ha convertido a Arbeláez en un ejemplo de cómo la migración interna puede transformar la composición de un territorio en poco tiempo.

Así se ve un atardecer en Arbeláez, Cundinamarca Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía de Arbeláez

A pesar de este fenómeno, el municipio mantiene una reputación positiva entre residentes y visitantes. De hecho, es conocido como “La Ciudad Tranquila y Acogedora de Colombia”, un título que refleja el ambiente calmado que caracteriza sus calles y espacios públicos.

Durante la pandemia, incluso se convirtió en un destino atractivo para personas que buscaban alejarse del ritmo acelerado de la capital y aprovechar el teletrabajo desde un entorno más relajado.

El atractivo de Arbeláez no se limita a su tranquilidad. Con una temperatura promedio cercana a los 24 grados centígrados, el municipio ofrece escenarios ideales para actividades al aire libre.

Panorámica de Arbeláez, Cundinamarca Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía de Arbeláez

Los visitantes pueden disfrutar de senderismo, ecoturismo, observación de aves y recorridos por paisajes montañosos característicos de la región del Sumapaz.

La economía local también se destaca por su vocación agrícola. Gracias a la presencia de tres pisos térmicos, los productores cultivan café, caña de azúcar y diversas frutas como mora, lulo, mango, mandarina y limón.

Esta diversidad agrícola se ha convertido en uno de los orgullos de la comunidad.

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Además, Arbeláez conserva importantes tradiciones culturales, entre ellas las celebraciones de Corpus Christi, las ferias y fiestas de agosto y la tradicional Endiablada de diciembre.

Estas actividades mantienen viva la identidad de un municipio que sigue apostando por la tranquilidad, las costumbres y la vida comunitaria.