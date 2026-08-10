Parques Nacionales de Colombia anunció que el Santuario de Flora Palmares de Tochecito, ubicado en el departamento del Tolima, fue declarado nueva área protegida del país, con el objetivo de conservar el núcleo más importante de la palma de cera.

Este santuario tiene 1.964,02 hectáreas y se encuentra entre los municipios de Cajamarca e Ibagué, Tolima.

“El santuario preserva una parte estratégica de la cuenca del río Tochecito, reconocida como Área Clave para la Biodiversidad (KBA), donde se concentra más del 70 % de la población registrada de palma de cera del país. Este territorio también alberga bosques andinos y altoandinos fundamentales para la supervivencia de esta especie, que es catalogada como vulnerable a nivel global y en peligro a nivel Colombia por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat”, indica la entidad.

“La protección de nuestros ecosistemas estratégicos es una decisión de país y la declaratoria del Santuario de Flora Palmares de Tochecito es una muestra de ese compromiso. Con esta decisión protegemos un territorio que concentra el núcleo más importante de nuestro árbol nacional y seguimos fortaleciendo el Sistema de Parques Nacionales Naturales como una apuesta del gobierno nacional por la vida, la biodiversidad y el cuidado de nuestro territorio” afirmó en su momento Irene Vélez, la entonces ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e).

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“Además de proteger la mayor concentración natural de palma de cera del país, el nuevo santuario conserva el hábitat de 259 especies de fauna, entre ellas 231 especies de aves, así como especies amenazadas que dependen de estos bosques para alimentarse, refugiarse y reproducirse, como el loro orejiamarillo, el perico paramuno, el oso andino, la danta de páramo y el loro coroniazul”, agrega Parques Nacionales.

Palmas de Cera. Imagen de referencia. Foto: Gobernación de Cundinamarca/API.

“La ubicación del área fortalece la conectividad ecológica de la cordillera Central al articularse regionalmente con el Parque Nacional Natural Los Nevados, el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, y el Parque Nacional Natural Las Hermosas; localmente forma un mosaico con el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Cuenca Alta del Río Quindío de Salento, y la Reserva Natural de la Sociedad Civil Santuario de Palma de Cera. Eso permitirá impulsar procesos de restauración ecológica, acuerdos de conservación y una gestión integral del territorio”, añade Parques Nacionales.

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“La declaratoria del Santuario de Flora Palmares de Tochecito representa un paso histórico para la conservación de la biodiversidad en esta bella región de nuestro país. Fortalecerá los procesos de conectividad ecológica, cultural y de ordenamiento territorial en un paisaje único, esencial para cientos de miles de palmas de cera y especies emblemáticas como el loro orejiamarillo, el oso andino y la danta de páramo. Además, nos permitirá consolidar un nodo de biodiversidad alrededor de este refugio de flora y fauna, articulando actividades económicas como el turismo de naturaleza, la bioeconomía y la agricultura en armonía con el entorno y otras iniciativas de conservación a nivel local, una apuesta que desde el gobierno nacional siempre hemos impulsado”, afirmó Luis Olmedo Martínez, director general de Parques Nacionales Naturales de Colombia.