Los siete destinos sobre los cuales Parques Nacionales Naturales de Colombia prendió las alarmas en esta época de vacaciones

Conocer Colombia continúa siendo uno de los propósitos más atractivos para turistas nacionales y extranjeros, especialmente para quienes buscan un contacto profundo con la naturaleza y la posibilidad de desconectarse del ruido urbano. En ese camino, las áreas protegidas administradas por Parques Nacionales Naturales de Colombia representan una oportunidad única para descubrir la inmensa biodiversidad del país y acercarse a algunos de sus ecosistemas más valiosos.

El Sistema de Parques Nacionales está compuesto por 65 áreas protegidas que conservan cerca del 80 % de los ecosistemas nacionales. En estos territorios se han registrado más de 24.400 especies de flora y fauna, equivalentes al 35 % de las especies conocidas en Colombia. Allí se resguardan páramos, selvas, manglares, arrecifes coralinos y una variedad de paisajes que sostienen procesos ecológicos esenciales.

De estas 65 áreas, solo 25 están abiertas actualmente para actividades de ecoturismo. Las restantes se destinan exclusivamente a la conservación y a la investigación científica. No obstante, en los últimos años varias de estas zonas han enfrentado una creciente presión por parte del turismo no regulado, que se realiza sin permisos, fuera de los senderos autorizados y, a menudo, promovido por operadores informales o por contenidos en redes sociales. Esta práctica ha generado impactos ambientales y sociales que ponen en riesgo la integridad de los ecosistemas, la seguridad de las comunidades locales y la vida de los turistas.

Impactos visibles

En distintas áreas protegidas se han identificado afectaciones como erosión de senderos, acumulación de basuras, contaminación de fuentes hídricas como ríos y lagunas, disturbios a la fauna silvestre y daños a ecosistemas sensibles como los páramos y los bosques altoandinos. También se han registrado afectaciones a sitios de valor cultural para comunidades indígenas y poblaciones locales.

Sobre este panorama, Jorge Alonso Cano, subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales de Parques Nacionales Naturales de Colombia, señaló que “es crucial sensibilizar a las personas sobre el hecho de que un área protegida forma parte del patrimonio natural del país, y que su principal objetivo es la conservación. Hay parques que sí se pueden visitar, pero no bajo un turismo tradicional; requieren planificación y el respeto de zonas habilitadas de acuerdo con criterios técnicos y las resoluciones existentes para cada área”.

Parques bajo amenaza

Entre las áreas más afectadas por el turismo no regulado se encuentran los Parques Nacionales Naturales:

Tayrona Los Nevados Amacayacu El Cocuy

En este último, el ingreso de visitantes no autorizados ha generado impactos ambientales y tensiones culturales con el Pueblo U’wa, para quienes este territorio es sagrado.

El Parque Tayrona, ubicado en el departamento del Magdalena | Foto: Foto suministrada a SEMANA por Parques Naturales

Parque Nacional Natural El Cocuy. Este parque se encuentra ubicado en la cordillera Oriental, entre los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare. | Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

La Sierra nevada del Cocuy es uno de los principales atractivos de Güicán, en Boyacá. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Paisajes que ofrece el Parque Nacional Natural Amacayacu | Foto: Créditos: Parques Nacionales Naturales de Colombia / API

Los glaciares, páramos y bosques de la zona cumplen funciones vitales en la regulación hídrica y climática para miles de familias en Boyacá, Arauca y Casanare.

En 2025, el Parque Nacional Natural Farallones de Cali (quinto parque afectado) registró emergencias relacionadas con ingresos a zonas no habilitadas, como en el sector de Pico Pance, donde un visitante debió ser rescatado en un área sin vocación ecoturística y de difícil acceso para los equipos de emergencia.

Situaciones similares se han presentado en el Santuario de Flora y Fauna Galeras (sexto afectado), en Nariño, donde persisten ascensos ilegales hacia sectores cerrados como Urcunina y Laguna Negra, restringidos debido a amenazas volcánicas o a limitaciones de acceso asociadas a predios privados. Estos ingresos irregulares ponen en riesgo ecosistemas frágiles y especies endémicas como el venado y el zorro de páramo.

En la Amazonía, once áreas protegidas hacen parte del Sistema, pero solo una —el Parque Nacional Natural Amacayacu— tiene actividades ecoturísticas autorizadas. Las restantes permanecen cerradas para garantizar la conservación, la investigación y la educación ambiental. El incremento de visitas no autorizadas, impulsado por la visibilidad en redes sociales, ha empezado a generar impactos ambientales significativos y riesgos para la seguridad de los propios turistas (séptimo parque afectado).

Reglamentación

La Resolución 531 de 2013 establece los criterios técnicos para definir qué áreas pueden desarrollar actividades ecoturísticas, evaluando variables como representatividad ecológica, disponibilidad de infraestructura, accesibilidad, presiones humanas y alianzas territoriales. Incluso en las áreas habilitadas, los Planes de Manejo determinan con precisión qué sectores están abiertos al público y bajo qué condiciones.

En este contexto, Parques Nacionales Naturales de Colombia anunció acciones de control, el monitoreo ambiental, los ejercicios de educación y sensibilización, la articulación con autoridades locales y el trabajo conjunto con comunidades y operadores formales para promover un ecoturismo responsable y sostenible.

Sierra de La Macarena

Entre los destinos de mayor reconocimiento se encuentra la Ruta Sierra de La Macarena, hogar del majestuoso Caño Cristales —conocido mundialmente como “el río de los siete colores”—, así como de cascadas, raudales y paisajes únicos.

Caño Cristales, en el departamento del Meta, es considerado uno de los ríos más lindos del mundo. Sus colores, lo hacen único. | Foto: Getty Images

Sin embargo, esta zona también enfrenta presiones por turismo no regulado, que compromete la seguridad de los visitantes y la sostenibilidad del ecosistema.

En el departamento del Meta, particularmente en la Ruta Sierra de La Macarena, existen áreas protegidas con procesos consolidados de ecoturismo, incluyendo el PNN Sierra de La Macarena, el sendero Mirador Cristalitos y el Raudal Angosturas I, compartido con el PNN Tinigua. Estos lugares se han convertido en referentes internacionales gracias al trabajo articulado entre comunidades locales, entidades públicas, organizaciones privadas y cooperación internacional.

Parques Nacionales hizo un llamado a los viajeros para que se informen previamente sobre los sitios autorizados para el ecoturismo, verifiquen operadores certificados, cumplan los protocolos y eviten visitar zonas no habilitadas. Con ello se protege no solo la experiencia del visitante, sino la salud de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades que dependen de ellos.