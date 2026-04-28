El pequeño pueblo boyacense, vecino del Parque El Cocuy, que lleva el nombre de imponente y colorida ave

En el año 2023, la Gobernación de Boyacá organizó un concurso para elegir los pueblos más hermosos del departamento. En este certamen, un municipio cercano al Parque Nacional Natural El Cocuy, cuyo nombre hace alusión a un ave imponente y colorida, logró posicionarse como uno de los ganadores.

Este destino fue el municipio de Guacamayas, una denominación que, de acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), hace referencia justamente a esas aves de cola larga, pico fuerte y plumaje colorido, que fueron avistadas por los españoles en su llegada a este territorio.

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Se dice que la Guacamaya es una especie imponente debido a que es la más grande de la familia de los loros, con un poco más de un metro de largo en promedio, explica Amazon Aid Foundation.

Este pequeño poblado, de no más de 2.500 habitantes, está enclavado en las montañas, y ofrece la posibilidad de contemplar la imponente naturaleza del norte de Boyacá, en plena Cordillera Oriental.

Según resalta la Alcaldía Municipal y Situr Boyacá, uno de los mayores atractivos que tiene su municipio y que le valió el triunfo como uno de los más bonitos del departamento son sus artesanías con denominación de origen, consideradas unas de las más hermosas de esta región del país.

Figuras decorativas de guacamayas Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía Guacamayas / API

Entre los artículos que más se confeccionan sobresalen bolsos, canastos, muñecos, carpetas y fruteros, junto con una amplia y exquisita variedad de tejidos en fique y paja. Estas piezas, decoradas con múltiples colores y diseños, destacan por su calidad, y muchas de ellas alcanzan estándares de exportación.

La técnica empleada en el trenzado y decorado, dicen los especialistas, es muy singular, motivo por el que las artesanías diseñadas en Guacamayas son reconocidas tanto a a nivel nacional como internacional.

Otro de los encantos que cautivan de este pintoresco pueblo boyacense son sus fértiles tierras, donde prosperan cultivos de papa, maíz, fique y trigo, dibujando un paisaje agrícola lleno de vida y tradición.

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Si planea visitar el municipio de Guacamayas, en Boyacá, vale la pena incluir en su itinerario paradas en lugares emblemáticos como la Laguna Negra, situada en la vereda Alizal. Este espejo de agua, resguardado entre dos montañas, envuelve el entorno en un aire misterioso que cautiva a quienes lo visitan.

También están la parroquia San Diego de Alcalá, ubicada a un costado de la plaza principal y, por supuesto, los lugares donde los artesanos exhiben sus productos más representativos a precios asequibles.