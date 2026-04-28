El municipio boyacense con rico aroma de café, aguas termales y cascadas, a dos horas de Tunja

Visitar Boyacá resulta una experiencia acogedora y única, gracias a su oferta turística que les permite a los viajeros disfrutar de diversas actividades, conocer sitios coloniales y deleitarse con una gastronomía auténtica con productos de sus tierras.

El pequeño pueblo de Boyacá famoso por sus artesanías en fique, un encantador destino donde las manos tejen historias

Este departamento cuenta con 123 municipios y uno de ellos es considerado uno de los más llamativos debido a sus aguas termales, un plan que llama la atención de muchos viajeros.

Está ubicado a dos horas de Tunja, capital del departamento, y se trata de Zetaquira que destaca por su privilegiada posición geográfica, enclavada en el piedemonte de la cordillera Oriental.

Es un territorio famoso por sus 32 nacimientos termales de agua dulce, entre los cuales se destaca la cascada termal más alta de Colombia y la única de Boyacá, la cual se ubica a 20 minutos del casco urbano, vía colegio agrícola Libardo Cuervo, considerada una maravilla natural. A esta se suma la cascada con tres temperaturas, localizada sobre el río Mueche.

La cascada termal de Zetaquira es la más alta del país. Foto: Tomada: Situr Boyacá

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que este municipio cuenta también con otros exóticos parajes para la práctica del senderismo como el cerro de la Virgen del Coro (protectora del Valle de Lenguapá) y los caminos Muiscas que llegan y rodean la laguna de Tierra Blanca.

Con cada uno de estos encantos, este destino, que se caracteriza por su tranquilidad y la calidez de su gente, es una buena opción para quienes disfrutan de los planes de naturaleza.

El pueblo de Boyacá cuyo nombre guarda una historia familiar que rinde honor a uno de sus primeros habitantes

Un destino con rico aroma de café

Sin embargo, su oferta para los viajeros va más allá de sus atractivos naturales, culturales y ancestrales, pues sus habitantes sacan pecho porque por cultivar y producir uno de los mejores cafés de la región.

Es un territorio lleno de colores y aromas en donde los expertos caficultores, en fincas rodeadas de ceibos y platanales, le explican al visitante por qué su café, es considerado uno de los mejores no solo de Boyacá, sino del país.

Se dice que su calidad se debe al cultivo bajo sombra (árboles de plátano, cítricos y cacao) que le aporta aromas únicos, y a las condiciones geográficas de altura que tiene el municipio.

El cultivo de café de alta calidad es uno de los atractivos de Zetaquira, en Boyacá. Foto: Getty Images

Datos de interés

Lo que hoy se conoce como Zetaquira es la denominación con la que se le conoció al asentamiento que había en esta región a la llegada de los españoles, en la época de la Conquista.

Los datos históricos indican que cuando los padres dominicos llegaron, levantaron una capilla con el nombre de Nuestra Señora del Rosario, y luego, en 1858, se le cambió el nombre indígena de Zetaquira por el de San José de la Florida. Posteriormente, en 1869, se le devolvió su nombre ancestral y en 1904 se elevó a la categoría de municipio.